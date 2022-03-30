Özbekistan'da Başkan Erdoğan çoşkusu! Her yer kırımızı beyaza büründü!

Özbekistan temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere yaptığı ziyaretin ikinci gününde ülkenin Urgenç kentine geldi.ERDOĞAN'IN PROGRAMIBaşkan Erdoğan, Özbekistan'ın Hive şehrini ve kentteki İçan Kale bölgesini ziyaret edecek, onuruna verilecek akşam yemeğine iştirak edecek.ERDOĞAN: TİCARET HACMİNDE ÇITAYI 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIDün Türkiye ile Özbekistan arasında 10 anlaşma imzalandı. Liderler anlaşmaların ardından ortak basın açıklaması yaptı."DİPLOMATİK İLİŞKİLERİMİZİN 30. YILINDAYIZ"Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: Aziz kardeşim Mirziyoyev'e samimi ve içten misafirperverliği için şahsım ve milletim adına teşekkür ederim.Bu sene Türkiye-Özbekistan olarak diplomatik ilişkilerimizin 30. yılındayız. Türkiye, Özbekistan'da ilk büyükelçilik ve başkonsolosluk açan ülke Türkiye'dir.Ticaret hacmimiz geçtiğimiz sene 3,6 milyar doları aştı. En kısa sürede 5 milyar dolar hedefini yakalayacağız diyoruz. Ardından bununla kalmayacak, çıtayı 10 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. Bütün bu adımları yakın takibe alalım istiyoruz."BUGÜN 10 ANLAŞMA İMZALANDI"Bugün 10 anlaşma imzalandı. Türkiye-Özbekistan arasındaki bu süreç çok daha güçlü şekilde gelişecektir. Ortak bildiri bir yol haritası teşkil edecektir. Beslendiğimiz kaynaklar aynı. Bölgemizdeki gelişmeleri de aramızda değerlendirdik. Şimdiden Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum.