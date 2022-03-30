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MHP'li Büyükataman'dan CHP'den sorumlu HDP eş başkanı gibi davranan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Kabul edilebilir değil'

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman "Kılıçdaroğlu'nun HDP ile aynı hedefe yürümesi, CHP'den sorumlu HDP eş başkanı gibi davranarak bu gayrimeşru oluşumun sözcülüğüne soyunması, kendileri için olağan olsa da milletimiz için kabul edilebilir değildir. MHP'nin milliyetçilik anlayışında hiçbir zaman ırkçılık, bölücülük ve bozgunculuk olmamıştır. Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklık yaparak, bölücülüğü, kutuplaştırmayı, düşmanlaştırmayı CHP'nin bizatihi kendisi yapmaktadır" ifadesini kullandı.

Ekleme: 30.03.2022 - 13:18 Güncelleme: 30.03.2022 - 13:24 / Editör: Ozge Selin
MHP'li Büyükataman'dan CHP'den sorumlu HDP eş başkanı gibi davranan Kılıçdaroğlu'na tepki: 'Kabul edilebilir değil'
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, haftalık grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Türkiye-Katar ilişkileri üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef aldığını belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu ve bugünkü CHP kadrolarının, Türk milletinden taraf olmadıklarını, milliyetçilikten anlamadıklarını savunan Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun, 'MHP'nin ırkçı olduğunu' ima ederek, HDP ile aynı dili kullandığını öne sürdü. İsmet Büyükataman, şöyle devam etti:

'Kılıçdaroğlu'nun HDP ile aynı hedefe yürümesi, CHP'den sorumlu HDP eş başkanı gibi davranarak bu gayrimeşru oluşumun sözcülüğüne soyunması, kendileri için olağan olsa da milletimiz için kabul edilebilir değildir. MHP'nin milliyetçilik anlayışında hiçbir zaman ırkçılık, bölücülük ve bozgunculuk olmamıştır. Türkiye'yi bölmeyi hedefleyen PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ortaklık yaparak, bölücülüğü, kutuplaştırmayı, düşmanlaştırmayı CHP'nin bizatihi kendisi yapmaktadır.
Kılıçdaroğlu, iftiraların arkasına saklanarak MHP'ye saldırmayı bırakmalıdır. Zillet masasında 'milliyetçilik' olmayacağını aklına yazmalıdır. Aküsü biten araba gibi yolda kaldıkça Türk milletine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira atarak yoluna devam etmeyi şiar edinen Kılıçdaroğlu, karalamayı, iftirayı ve istismarı kendine siyasi araç yapmış, Cumhur İttifakı'nı 'Tank-Palet Fabrikasını satmakla' suçlayacak kadar gerçeklere sırtını dönmüştür.'

'Tarafını belli etti'
Tüm çabalarının Türkiye ve Türk milletinin bekası için olduğuna işaret eden Büyükataman, CHP'nin ise Türkiye düşmanlarının yanında yer aldığını ileri sürdü. Genel Sekreter Büyükataman, Kılıçdaroğlu'nun yabancı elçiliklerden aldığı talimatla konuştuğunu iddia ederek, şu görüşlere yer verdi:

'Öyle ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde, terör örgütlerine karşı mücadelesine her seferinde şerh koymuş ve tarafını belli etmiştir. Tarafı Kandil'den yana olanların milliyetçilik söylemleri içi boş bir istismar çabasından ibarettir. Kılıçdaroğlu, 'PYD/YPG terör örgütü değildir. PYD/YPG Türkiye'ye saldırmaz' diyerek devletimizin terörle mücadelesinde kimleri dost edindiğini açıkça göstermiştir. Suriye'de sınır ötesi operasyonlar için yapılan tezkereye 'hayır' oyu kullanarak terör örgütlerinin takdirini toplayan ve teröristlere umut veren Kılıçdaroğlu'nun, zora gelince 'milliyetçiyim' diyerek paçayı kurtarmaya çalışması, içinde bulunduğu suçluluk psikolojisinin net bir şekilde dışa vurmasıdır.'

CHP'nin siyasetinin tamamen Türkiye aleyhine düzenlenen iftira kampanyalarından ibaret hale geldiğini öne süren Büyükataman, 'Tüm bu garabete rağmen Kılıçdaroğlu'nun, MHP'ye milliyetçilik öğretme hadsizliği, ikiyüzlülükten başka bir şey değildir.' değerlendirmesinde bulundu.

'Milliyetçilik senin iftira kampanyalarının sosu olamayacak kadar şerefli bir duruştur'
MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, 'Türkiye için hayırlı bir iş yapmak istiyorsa Atatürk'ün emanetine ihanet etmekten vazgeçmesi ve Atatürk düşmanlarını CHP'den temizlemesi gerektiğini' de savunarak, şunları kaydetti:

'Kılıçdaroğlu, HDP ile kurduğu kirli ittifaka derhal son vererek temiz siyaseti tercih etmelidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği beka meselesidir ve MHP'nin kırmızı çizgisidir. Kılıçdaroğlu, HDP'ye, HDP'nin dağdaki ortaklarına ve okyanus ötesindeki sahiplerine yaranmak adına güvenlik güçlerimizi çirkin siyasetine alet etmekten vazgeçmeli, geç olmadan Türk milletinin yanında yer almalıdır. Aksi takdirde tarihte bir utanç sayfası olmaktan öteye geçemeyecek, Cumhuriyet tarihimizde bir kara leke olarak kalacaktır.

Kılıçdaroğlu'na tavsiyemiz, haddini bilmesi ve iftiralarla kirlenmiş ağzına bir daha milliyetçiliği almamasıdır. Milli değerlerimizi istismar etmeye yeltenen Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha hatırlatıyoruz, milliyetçilik senin iftira kampanyalarının sosu olamayacak kadar şerefli bir duruştur.'
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