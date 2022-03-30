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Kremlin'den Kadirov'un 'müzakerelerden vazgeçelim' teklifine yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul'daki müzakere ile ilgili açıklama yaptı. 'Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ciddi atılım görmedik, daha yapılacak çok iş var" diyen Peskov, Çeçen lider Kadirov'un "Müzakereleri bırakıp Ukrayna'da sonuna kadar gitme" önerisine de değindi.

Kremlin'den Kadirov'un 'müzakerelerden vazgeçelim' teklifine yanıt
Ekleme: 30.03.2022 - 14:08 Güncelleme: 30.03.2022 - 14:12 / Editör: Ozge Selin
Kremlin'den Kadirov'un 'müzakerelerden vazgeçelim' teklifine yanıt
Ukrayna ile süren müzakereler hakkında Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un açıklamaları şöyle:

Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinsky, Ukrayna heyetiyle İstanbul'da yapılan görüşmelerin sonuçlarını Putin'e bildirdi ve bugün medyaya yeni açıklamalar yapacak.

Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve Rus anayasası Rusya'nın bölgelerinin kaderinin tartışılmaya açılmasını imkansız kılar.
Ukrayna taleplerini kağıda dökmeye başladı, spesifik olmaları olumlu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerde ciddi atılım görmedik, daha yapılacak çok iş var.

Rus doğalgazının ruble cinsinden ödenmesine yönelik yeni mekanizma 31 Mart'ta yürürlüğe girmeyecek, süreç zaman alacak.

KADİROV'UN TEKLİFİNE RED
Kremlin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'un 'müzakereleri bırakıp Ukrayna'da sonuna kadar gitme' önerisini reddetti. Peskov 'Yeni bir Stalingrad takvimde yok ve olmamalı, burada duygulara yer yok' dedi.

Stalingrad Muhaberesi nedir?
Stalingrad Savaşı, II. Dünya Savaşı'nın Doğu Cephesi'nde, Mihver ordularıyla Kızıl Ordu arasında, Stalingrad kenti için yapılan savaştır. Hemen hemen tüm tarihçiler tarafından II. Dünya Savaşı'nın kesin dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Bu savaş, tarafların tüm güç ve azimlerini ortaya koydukları, kıran kırana süren ve sonuçta, toplam kayıpların neredeyse iki milyona ulaşmasıyla askeri tarihin en kanlı savaşları arasında yer almaktadır.
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