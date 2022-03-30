İYİ Parti'de deprem: Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partinin A Takımı'nı değiştirdi. Koray Aydın'dan teşkilatlar alınırken, son dönemdeki çıkışlarıyla parti tabanı ve Millet İttifakı ortağı CHP'de rahatsızlıklar yaratan Yavuz Ağıralioğlu A Takımı'ndan tamamen çıkarıldı. İşte İYİ Parti'deki o değişiklikler...Koray Aydın artık teşkilattan sorumlu değil. Siyasi İşler Başkanlığı'na getirildi. Meral Akşener, teşkilatı kendisine bağladı. Böylece İYİ Parti'nin 2 numaralı koltuğu Koray Aydın'dan alınmış oldu. Aydın, daha önce bu koltuk için Akşener'le karşı karşıya gelmişti.Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu görevden alındı ve Başkanlık Divanı'nda kendisine koltuk verilmedi. Ağıralioğlu'nun yerine Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı olarak Rıdvan Uz getirildi. Ağıralioğlu'nun 'Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan” çıkışı CHP'yi rahatsız etmişti.İşte İYİ Parti'nin yeni başkanlık divanı:Siyasi İşler Başkanı: Koray AYDINGenel Sekreter: Uğur POYRAZMali İşler Başkanı: Ümit DIKBAYIRKurumsal İlişkiler Başkanı: Cihan PAÇACIHukuk ve Adalet Politikaları Başkanı: Bahadır ERDEMSeçim İşleri Başkanı: Şenol SUNATUluslararası Politikalar Başkanı: Ahmet Kâmil EROZANTürk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı: Rıdvan UZOrtadoğu Politikaları Başkanı: Salim ENSARIOĞLUYerel Yönetimler Başkanı: Metin ERGUNEkonomi Politikaları Başkanı: Bilge YILMAZKalkınma Politikaları Başkanı: Ümit ÖZLALEMilli Güvenlik Politikaları Başkanı: Mehmet Tolga AKALINEğitim Politikaları Başkanı: Sevinç ATABAYToplumsal Politikalar Başkanı: Ayfer YILMAZKadın Politikaları Başkanı: Ünzile YÜKSELSTK İlişkileri Başkanı: Burak AKBURAK