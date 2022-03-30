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İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var

İstanbul Çekmeköy'de, alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan iki kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ekleme: 30.03.2022 - 23:39 Güncelleme: 30.03.2022 - 23:50 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da zincirleme kaza! Yaralılar var
İstanbul Çekmeköy'de akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Edinilen bilgiye göre; alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü zincirleme kazaya sebep oldu. Çok sayıda aracın karıştığı kazada iki kişi yaralandı.

Yaralılar ambulansla çevredeki en yakın hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle metrelerce araç kuyruğu oluştu.

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