Hindistan'da çift başlı bebek dünyaya geldi
Bir annenin doğumdan sonra 2 baş ve 3 kolla doğduğunu gördüğü bebeği, hastaneye kaldırıldı. Bebek, kontrol altında tutuluyor.
Hindistan'da hamile bir kadın, 29 Mart'ta doğum yaptı.
Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti.
2 baş ve 3 kolla doğan bebek için hastanede çalışma başlatıldı.
NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY
Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi.
Hastaneye yatırılan bebeğin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.
Dünyaya gelen bebeği görünce şaşkına dönen anne, hastaneye gitti.
2 baş ve 3 kolla doğan bebek için hastanede çalışma başlatıldı.
NADİR GÖRÜLEN BİR OLAY
Bebeklerin 2 baş ve 3 kolla doğmasının oldukça nadir meydana gelen bir olay olduğunu söyleyen doktorlar, tedbir amaçlı hastane yatışı verdi.
Hastaneye yatırılan bebeğin bir süre kontrol altında tutulması gerektiği belirtildi.