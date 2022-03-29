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Elektrik fiyatlarına yeni düzenleme! EPDK'dan flaş açıklama: Elektrik üretim santrallei için azami uzlaştırma fiyatı belirlendi

EPDK, enerji ham maddelerindeki fiyat artışlarından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla elektrik üretim santralleri için azami uzlaştırma fiyatını belirledi.

Ekleme: 29.03.2022 - 16:15 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:15 / Editör: Ozge Selin
Elektrik fiyatlarına yeni düzenleme! EPDK'dan flaş açıklama: Elektrik üretim santrallei için azami uzlaştırma fiyatı belirlendiEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, azami uzlaştırma fiyatlarının doğal gaz santralleri ve ithal kömür santralleri için (MW başına) 2500 TL, diğer santraller için 1200 TL olarak belirlendiğini söyledi. Yılmaz, "Bazı Avrupa ülkelerinde de uygulanan bu tip bir geçici mekanizma ile üretim santralleri de tüketicilerin elektrik faturalarındaki maliyet yüküne ortak olacak" dedi.

EPDK’dan yapılan yazılı açıklamada; kurum tarafından daha önce yapılan açıklamada, elektrik üretim maliyet farklılıklarının birbirine yakın seyrederken, piyasada herhangi bir soruna neden olmadığı ancak üretim kaynak maliyeti farklılıklarında yaşanan büyük artışların serbest piyasa fiyatlarında makulün üstünde artışları beraberinde getirdiğinin vurgulandığı hatırlatıldı. Bu durumun sadece üreticiler açısından değil ister serbest piyasadan ister düzenlenen tarifeden enerji alsın, bütün tüketiciler için fiyat artışı riskini de beraberinde getirdiği belirtildi. 17 Mart’ta kurul toplantısında, elektrik enerjisi fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi ve tüketicilerin korunması, yaşanan kaynak maliyeti artışları nedeni ile üretim yapamayan santrallerin de arz güvenliğine katkısının sağlanması için ilgili kanunun verdiği yetki çerçevesinde alınacak önlemlerin usulünün belirlendiği hatırlatıldı.
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