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Duygu Delen davasının gerekçeli kararı açıklandı

Gaziantep’te eski erkek arkadaşının evinin balkonundan düşerek yaşamını yitiren Duygu Delen’in şüpheli ölümüyle ilgili açılan davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Ekleme: 30.03.2022 - 11:54 Güncelleme: 30.03.2022 - 11:55 / Editör: Ozge Selin
Duygu Delen davasının gerekçeli kararı açıklandıGaziantep'te eski erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın ailesine ait evin balkonundan şüpheli şekilde düşerek yaşamını yitiren 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili Mehmet Kaplan'ın yargılandığı davada sanık hakkındaki hükmün gerekçeli kararı açıklandı.

Mehmet Kaplan hakkında "Kasten öldürme", "Nitelikli Cinsel İstismar", "Yağma" ve "Hakaret" suçlarında açılan davanın görüldüğü Gaziantep 10 Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Mehmet Kaplan'a "hakaret" suçundan 10 bin 800 TL para cezası ile "yağma" suçundan 10 yıl hapis cezası vermişti. Mahkemenin verdiği cezaların gerekçesinin anlatıldığı kararda Adli Tıp raporları, olay yeri keşfi ve tanık beyanlarının sanığın savunmasını teyit edici olduğuna dikkat çekilen kararda, suçun sabit olmaması nedeniyle "Kasten Öldürme" suçundan beraat verildiği belirtildi.

Duygu Delen'in olaydan bir gün önce sosyal medya hesabı üzerinden sanık Kaplan'la mesajlaştığı ve ardından birlikte eve geldikleri, telefonunun şifresini açarak sağına verdiği, sanığın telefonda gördüğü bir fotoğraf üzerine tartışmaya başladıkları ve sanığın Duygu Delen'e tokat atıp hakaret ettiği belirtilen açıklamada, ünlü Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar'ın hazırladığı raporu "şüpheden sanık yararlanır" ilkesi nedeniyle dikkate alınmadığına dikkat çekildi.

Sanık Kaplan'a "Konutta yağma" suçu yönünden 10 yıl hapis cezası verildiği hatırlatılan kararda, sanığın cebir kullanarak maktul Delen'e ait cep telefonunu bilgi edinmek ve bu bağlamda faydalanmak kastıyla ele geçirdiği ve bu nedenle üzerine atılı 'Konutta yağma' suçunu işlediği sabit olduğu, sanığın Duygu ile yaşadığı cinsel birlikteliğin de "Çocuğun Zincirleme Şekilde Nitelikli Cinsel İstismarı" suçu kapsamına girmediği ve beraatine karar verildiği anlatıldı.

OLAY

13 Ağustos 2020 tarihinde Şehitkamil ilçesinin Batıkent Mahallesindeki bir apartmanda meydana gelen olayda, 17 yaşındaki Duygu Delen, 5 katlı apartmanın 4. katından şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından evde bulunan Mehmet Kaplan gözaltına alınarak, "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

4 Mart 2022 tarihinde görülen karar duruşmasında ise mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan bin 800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın hükümle birlikte tahliyesine oy birliğiyle karar vermişti.
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