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CNN: Türkiye, arabuluculuk için eşsiz bir konumda

Moskova ile Kiev arasında ateşkesin sağlanması için Ankara devreye girdi. Karadeniz'deki gücü ve bu ülkelerle ilişkileri nedeniyle Türkiye'nin öne çıktığı belirtildi.

CNN: Türkiye, arabuluculuk için eşsiz bir konumda
Ekleme: 30.03.2022 - 09:38 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
CNN: Türkiye, arabuluculuk için eşsiz bir konumda
Karadeniz'deki savaşı sona erdirmek isteyen Türkiye, önce Antalya'da Rusya ve Ukrayna'nın dışişleri bakanlarını ağırladı, ardından iki ülkenin heyetleri İstanbul'da bir araya geldi.

Özellikle son dönemde dünyanın dikkati, arabulucu konumundaki Türkiye'ye çevrilmiş durumda.

TÜRKİYE'NİN BENZERSİZ KONUMU
CNN International'da 'Türkiye neden arabuluculuk için eşsiz bir konumda?' başlığıyla yayınlanan analizde, Ankara'nın kilit pozisyonuna dikkat çekildi.

'Avrupa ve Orta Doğu'yu birbirine bağlayan ülke, barışçıl bir ülke olarak öne çıkabilir mi?' ifadesine yer verilen yazıda, Rus ve Ukraynalı delegasyonların İstanbul'a geldiği hatırlatıldı ve Türkiye'nin eşsiz siyasi konumunun ilgi odağı haline geldiği belirtildi.

DİĞER ÜLKELERE GÖRE EN BÜYÜK PAYA SAHİP
NATO üyesi Türkiye'nin, kendine özgü bir profile ve konuma sahip olduğu; birçok Batılı kurumun üyesi ve Batı'nın bir parçası olduğu kaydedildi.

Yazıda, 'Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile deniz sınırı var. Türkiye, Rusya'nın Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en büyük ticaret ortağı. Son yıllarda Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki çatışma bölgeleri üzerinden Rusya ile hem rekabet etti hem de iş birliği yaptı. Türkiye, arabuluculuk için diğer aday ülkelerle kıyaslandığında en büyük paya sahip.' denildi.

KARADENİZ'DE BÜYÜK BİR GÜÇ
Rusya-Ukrayna savaşının Karadeniz bölgesindeki jeopolitiği ve güç dengesini temelden değiştirdiği görüşü aktarılarak, 'Türkiye, Karadeniz'de büyük bir güç.' vurgusu yapıldı.

İNSANİ ROL OYNAYACAK
Öte yandan savaş nedeniyle Ukrayna'yı terk edenlerin sayısının halihazırda milyonlarla ifade edildiği, bu sayı artmaya devam ettikçe, 'Türkiye'nin muhtemelen yakın dönemde insani bir rol oynayacağı' görüşü paylaşıldı.
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