Aşk üçgeni çıktı! Bulduğu mektuptaki aile sırrı Instagram'ı sallıyor

ABD'de yaşayan 28 yaşındaki Chelsey Brown, yıllardır eski belgeleri toplayıp bunları o kişi ya da kişilerin yakınlarına ulaştırıyor. Ancak genç kadının son yaşadığı olay, diğerlerine hiç benzemedi ve kendini ilginç bir hikâyenin tam ortasında buldu. Ortada 1900'lerin başından kalma bir mektup vardı. Chelsey genellikle böyle tarihi değeri olan belgeleri sahiplerinin ailesine iletiyordu ancak öyle bir şey oldu ki, ilk işi yaşadıklarını Instagram hesabından duyurmak oldu.Chelsey, mektupları yazan kadının ailesine bu mektupları verirse, büyük bir aile sırrının ortaya saçılmasına sebep olabilirdi. Daha da kötüsü bu haber bir kalp kırıklığı da yaratabilirdi. Peki genç kadını bu denli endişelendiren sır neydi? Bu belgede bir kadın ile nişanlısının en iyi arkadaşı arasındaki yasak ilişkiye dair detaylar vardı. Öyle ki bu ilişki nişanlı olduğu süre boyunca ve muhtemelen evliliğinin ilk yıllarında da devam etmişti. Olayda adı geçen kişilerin kimliğinin ifşa olmaması için Chelsey, büyük bir çaba sarf etti. Bunun bir 'aşk üçgeni' olduğunu söyleyen genç kadın, mektupta yazanların kendisine ağır geldiğini de şöyle ifade etti:'Açıklaması zor. Bu ağırlık, bir aile hakkındaki hassas ve duygusal bilgileri ortaya çıkaran bir şey. Elimde tuttuğum belgeyle taşıdığım bir ağırlık.'Chelsey, bu mektupları Kaliforniya'daki bir satıcı aracılığıyla keşfetti. Yaşadığı ikilemi Instgram'da paylaşan Chelsey'e 90 bin takipçisinden de yanıt gecikmedi. Bir takipçisi mektubun can sıkıcı bilgiler içerdiğinin aileyle paylaşılmasını ve böylece ailenin okuyup isteyip istemeyeceğine karar vermesi gerektiğini söyledi. Bir diğer takipçisi ise, 'Sana bir sır söylendi ya da okundu. Evren bu konuda sana güveniyor. Biri sana kendisi hakkında başkalarını incitecek bir sır söylese, söyleyeceğinden şüpheliyim. Bundan bir hayır gelmez. Söyleme' dedi. Daha pek çok kişi de olayın çok uzun zaman önce yaşandığından bunu öğrenmenin üzüntü yaratacağını dile getirdi.Chelsey verilen bütün bu tavsiyeleri düşündü ama ne yapması gerektiği konusunda hâlâ emin değil. Genç kadın yaşadığı hisleri ise şöyle açıkladı:'Gerçekten bunun yarardan çok zarara yol açacağını düşünüyorum ve bu aile yadigarıyla ilgili görevim, ailelere atalarından acıya neden olmayacak bir parça hediye etmek. Örneğin çok içli aşk mektupları veya zarardan çok fayda sağlayacak bilgileri ortaya çıkaran mektuplar. Sonuçta bunun aileye geri dönüp dönmeyeceği benim kararım ve doğru tercihte bulunka istiyorum. Bazen sır sadece benimle yaşıyor ve bunun benim taşımam gereken bir yük olduğunu biliyorum.'Chelsey, kararsız kaldığı konularda kendisine yol göstermesi için bazen soy bilimci (jeneolog) olan babasına danışıyor. 'Mesela ölüm ve savaş belgeleri gibi birçok üzücü yadigârı iade ediyorum. Ancak bunları ailelerin iyileşmesine yardımcı olacağını, aile bağları için paha biçilmez bilgiler sunacağını bilerek iade ediyorum' diyen Chelsey, aile tarafından bulunup görülmemesi gereken bazı eşyalar olduğunu ve tesadüfen onlara rastladığını da ekledi. Bu eserlerle çalışmanın getirdiği zorluklara rağmen Chelsey hikâyeler hakkında daha fazla bilgi edinmeyi seviyor. Chelsey, 'Bu öğrendiklerim sıradan insanların hayatlarının arka planında bir tılsım olduğunu kanıtlıyor' diyerek duygularını paylaştı.