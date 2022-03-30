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Beyaz Gazete
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'Altın anahtarı geri ver': Madrid Belediyesi meclisinde oylama yapıldı

İspanya'nın başkenti Madrid'de Belediye Meclisi, 2006'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verilen şehrin altın anahtarının geri alınmasını onayladı.

Ekleme: 30.03.2022 - 09:08 Güncelleme: 30.03.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
'Altın anahtarı geri ver': Madrid Belediyesi meclisinde oylama yapıldıMadrid Belediye Meclisindeki oylamada, aşırı sağ görüşlü Vox partisi dışındaki tüm siyasi partiler, Putin'e verilen altın anahtarın geri alınmasına onay verdi.

Vox partisinin sözcüsü Javier Ortega Smith, onur göstergesi olarak verilen altın anahtarın Putin'in şahsına değil Rus halkına hitaben verildiğini savunarak, Rus, Ukrayna ve İspanyol halkının herhangi bir 'totaliter siyasi girişimden korunması gerektiğine inandıklarından' öneriye karşı oy kullandıklarını söyledi.

Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin'i kınamaktan çekinen aşırı sağcı Vox'un tutumu, başta sol görüşlüler olmak üzere diğer siyasi partilerce eleştirildi.
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