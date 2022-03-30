6'lı masada Kılıçdaroğlu çatlağı! Gelecek Partisi 'Adayımız Davutoğlu' dedi resti çekti

TBMM'de Seçim Kanunu'nda değişiklik görüşmeleri başlarken muhalefetin gündeminde ortak aday konusu var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde temasları ve söylemleri, ortak aday olacağı konusundaki görüşleri kuvvetlendirirken 6'lı masanın parti tabanlarından farklı sesler çıkıyor.Bu kapsamda TELE1'deki bir programa konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan YardımcısıNSelim Temurci de ortak aday konusunda açıklamalarda bulundu.KILIÇDAROĞLU'NA ADAYLIK RESTİSeçime toplumu kucaklayacak bir adayla gidilip en az yüzde 10'luk bir fark atmaları gerektiğini vurgulayan Temurci, "Eğer birebir bütün sandıklar kontrol altına alınmazsa minimum yüzde 10 farkla bu seçim kazanılacak bir strateji üzerine kurulmazsa, kazanabilecek bir adayla toplumu kucaklayacak bir adayla toplumun önüne kazanabilecek bir adayla, toplumu kucaklayacak bir adayla toplumun önüne çıkamazsak yazıklar olsun bize." dedi."BİZİM ADAYIMIZ AHMET DAVUTOĞLU"6 muhalafet partisinin ortak adayı olarak ise Ahmet Davutoğlu'nu işaret eden Temurci şöyle konuştu:"Benim her zaman arzum ve beklentim tek adayla, bu 6'lı masanın tek bir aday etrafında buluşarak seçime girmesidir. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak, bu ülkede başbakanlık yapmış, daha sonra parti ve ülke zarar görmesin diye bayrak çekmiş, cesaretle yola çıkmış, devleti ve kurumları bilen Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, partimizin cumhurbaşkanı adayıdır. İnşallah o 6'lı masada bu kabul edilir. Ve bu görüşülecek dolayısı ile 6 liderin ve partinin içine sinecek bir aday olacak."2023'Ü GÖREBİLECEKLER Mİ?Davutoğlu cephesinden gelen bu rest, aylardır adaylık turları atan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nda soğuk duş etkisi yarattı. İttifakın 2023 seçimlerini görüp göremeyeceği merak konusu...