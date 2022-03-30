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Beyaz Gazete
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3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu

Milyonların merakla beklediği EYT ve 3600 ek gösterge düzenlemesi konusunda AK Parti Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Akbaşoğlu, "3600 ek göstergeyi temmuz ayına kadar bu yasama döneminde çıkaracağız" dedi.

3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu
Ekleme: 30.03.2022 - 14:15 Güncelleme: 30.03.2022 - 15:02 / Editör: Ozge Selin
3600 ek gösterge ve asgari ücrete ikinci zamda tarih belli oldu
Asgari ücret, sözleşmeli personel, emeklilikte yaşa takılanlar ve 3600 ek göstergeye ilişkin olarak AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Akbaşoğlu "Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz'da Memur ve emeklilere maaş artışı yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak" dedi.

3600 ek gösterge konusunda da bu yılın ilk yarısında Temmuz ayında yasal çalışmanın ortaya çıkacağını belirten Akbaşoğlu "EYT'li kardeşlerimizle ilgili ne yapacağımızı bu yıl açıklayacağız" dedi.

Sözleşmeli personellerle ilgili de çalışmaların devam ettiğini belirten Akbaşoğlu "Ayrıntılar ortaya çıktıkça kamuoyuyla paylaşacağız" değerlendirmesini yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN 'ESİRGEMEYİZ' DEMİŞTİ

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan geçen hafta NATO Zirvesi dönüşünde ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorduğu asgari ücrete ikinci Zam ile ilgili soruya Erdoğan, "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir. Zaten Vedat Bey sendikalarla bugüne kadar samimi görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılacak görüşmeler neticesinde de yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde biz kesinlikle vatandaşımızdan, hele hele işçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz. Veren el alan elden hayırlıdır." cevabını vermişti.
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