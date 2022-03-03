YÖKDİL Sınav Yerleri Açıklandı Mı? 2022 YÖKDİL Sınav Giriş Belgesi Nasıl Sorgulanır?

YÖKDİL Sınav Yerleri Açıklandı Mı?



YÖKDİL Ne Zaman?



YÖKDİL sınav giriş belgelerinin açıklanması birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 13 Mart 2022 tarihinde yapılacak sınav hakkında araştırmalar hızlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.YÖKDİL sınavına girmeyi bekleyen adaylar sınava az bir zaman kala araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 3 Mart itibariyle YÖKDİL sınavı giriş yerleri belli oldu. ÖSYM aday işletim sistemi üzerinden kolaylıkla giriş yerinizi öğrenebilirsiniz. ÖSYM tarafından sınav giriş belgesinde yer alan temel kurallar ise şu şekilde belirtildi;“Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir. Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir. Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz. Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur”YÖKDİL sınavının ne zaman yapılacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında YÖKDİL ne zaman sorusu yer aldı. Özellikle İngilizcesini kanıtlamak isteyenler ve akademik alanda ilerlemek isteyenler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arsındasorusu yer alıyor. YÖKDİL sınav tarihi 13 Mart Pazar 2022 olarak belirlendi.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.