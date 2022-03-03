  • USD: 14,11 - 14,14
  • EURO: 15,65 - 15,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...

Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor. Her iki taraftan da yoğun kayıp haberleri gelirken teslim olan Rus askerlerinin yeni görüntüleri geliyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda Ukraynalı kadınların teslim olan bir Rus askerine yemek verdiği görülüyor.

Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...
Ekleme: 3.03.2022 - 17:13 Güncelleme: 3.03.2022 - 17:13 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...
Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor. Her iki taraftan da yoğun kayıp haberleri gelirken teslim olan Rus askerlerinin yeni görüntüleri geliyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda Ukraynallı kadınların teslim olan bir Rus askerine yemek verdiği görülüyor.

SAVAŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Rusya'nın ordusunda geniş bir kısmı oluşturan genç ve iyi eğitimli olmayan askerlerin savaş hazırlıksız yakalandıkları, yaşadıkları sorunlar nedeniyle verilen emirlere uymadıkları günlerdir konuşuluyor.

BU GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDU

Öte yandan, Ukraynalılara teslim olan genç bir Rus askerinin videosu internette viral haline geldi. Görüntülerde, Putin'e bağlı genç askerin silahını attıktan sonra bir grup kadın tarafından teselli edildiği görülüyor. Kadınlardan biri sırtını sıvazlarken 'her şey yolunda' diyor.
Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...
Yasağı deldiği gece Beyaz TV muhabirine saldırıp küfür etmişti! Emre Kınay, hakim karşısında kendini böyle savundu...
Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Enflasyon tek haneye inecek!
Ukrayna paylaştı! Rus askerlerinin çantasında ne var?
Onlarca iddia vardı! İşte Rus araçlarındaki gizemli işaretlerin sırrı...
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Rusya'nın savaştaki günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...
Ukrayna'dan tahliye edildi! Ateş hattını anlattı: Siz Türk'sünüz, korkmazsınız...
DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!
Yandaş TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan SİHA'larla ilgili fıkra gibi sözler! 'Gerçek değil oyuncak uçak'
Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu
'Zeytinlik' üzerinden algı yapan gazetelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yanıt...
Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı
Sözleşmeli öğretmenden skandal paylaşım! Soruşturma başlatıldı...
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
Mansur Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerinde bugün!
CHP Antalya İl Başkanı'ndan kadrolaşma itirafı
Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

Antalya'da hortum yıktı geçti: Çok sayıda ev ve sera zarar gördü

Antalya'da hortum yıktı geçti: Çok sayıda ev ve sera zarar gördü

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?