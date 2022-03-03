Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...

Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor. Her iki taraftan da yoğun kayıp haberleri gelirken teslim olan Rus askerlerinin yeni görüntüleri geliyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda Ukraynalı kadınların teslim olan bir Rus askerine yemek verdiği görülüyor.

Ukrayna ve Rusya savaşı devam ediyor. Her iki taraftan da yoğun kayıp haberleri gelirken teslim olan Rus askerlerinin yeni görüntüleri geliyor. Bölgeden gelen son fotoğraflarda Ukraynallı kadınların teslim olan bir Rus askerine yemek verdiği görülüyor.SAVAŞA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILARRusya'nın ordusunda geniş bir kısmı oluşturan genç ve iyi eğitimli olmayan askerlerin savaş hazırlıksız yakalandıkları, yaşadıkları sorunlar nedeniyle verilen emirlere uymadıkları günlerdir konuşuluyor.BU GÖRÜNTÜLER VİRAL OLDUÖte yandan, Ukraynalılara teslim olan genç bir Rus askerinin videosu internette viral haline geldi. Görüntülerde, Putin'e bağlı genç askerin silahını attıktan sonra bir grup kadın tarafından teselli edildiği görülüyor. Kadınlardan biri sırtını sıvazlarken 'her şey yolunda' diyor.