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Ukrayna ve Rusya sivilleri tahliye etmek için anlaşmaya vardı: Geçici ateşkes ilan edilecek

Ukrayna ve Rusya, sivilleri tahliye etmek için insani koridorların ortak hükümleri konusunda bir anlaşmaya vardı. Her iki taraf da sivil tahliyesi sırasında geçici ateşkes ilan edecek.

Ekleme: 3.03.2022 - 21:34 Güncelleme: 3.03.2022 - 21:39 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna ve Rusya sivilleri tahliye etmek için anlaşmaya vardı: Geçici ateşkes ilan edilecek
Rusya ile Ukrayna arasında Belarus'ta yapılan müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Görüşme iki buçuk saat sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerinin ikinci turu hakkında açıklamada bulundu.

'Müzakerelerin ikinci turu sona erdi. Ne yazık ki, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu sonuçlar henüz mevcut değil' diyen Podolyak, insani yardım koridoru oluşturulması konusunda uzlaşıya varıldığını söyledi.

RUSYA: İNSANİ KORİDORLAR ÇEVRESİNDE ATEŞKES OLASILIĞINDA ANLAŞTIK

Rus heyeti de siviller için insani koridor konusunda Ukrayna ile anlaştıklarını duyurdu.

Rus heyeti tarafından yapılan açıklamada, 'İnsani koridorlar çevresinde ateşkes olasılığında anlaştık. İyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz' denildi.

Ukrayna ve Rusya sivilleri tahliye etmek için anlaşmaya vardı: Geçici ateşkes ilan edilecek
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