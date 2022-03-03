Ukrayna paylaştı! Rus askerlerinin çantasında ne var?

Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaşbölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerininçantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvelde yer alıyor.Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi deaskerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.Operasyona dair evrak ve yönergeler.Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.