Ukrayna paylaştı! Rus askerlerinin çantasında ne var?
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş dünya gündeminde birinci sırada. Çatışmada 8. Günü geride bırakırken Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, esir alınan Rus askerlerinin içinden çıkanları paylaştı. İşte detaylar...
Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş
bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor.
Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askelerinin
çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.
Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel
de yer alıyor.
Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de
askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.
Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.
Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.
Operasyona dair evrak ve yönergeler.
Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.