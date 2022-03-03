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Ukrayna'da halk barikat yapmak için fabrika gibi çalışıyor!

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Rusya'nın saldırısı sonrası orduya yardım etmek isteyen gönüllüler, kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Ekleme: 3.03.2022 - 15:23 Güncelleme: 3.03.2022 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Ukraynalıların hummalı bir şekilde işgali durdurma ve kenti koruma mücadelesi devam ediyor.

Ukrayna'da halk barikat yapmak için fabrika gibi çalışıyor!

Bu mücadelelerden biri de ülkenin batısında bulunan, 800 bin nüfuslu Lviv'de sürüyor.

Ukrayna'da halk barikat yapmak için fabrika gibi çalışıyor!

Ülkenin doğusundan ve Kiev'den aldığı iç göçün ardından kentte ülke genelinde olduğu gibi gerilim kendisini her cadde ve her sokakta gösteriyor.

Ukrayna'da halk barikat yapmak için fabrika gibi çalışıyor!

Ukraynalı siviller Lviv'deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çevirdi.

Ukrayna'da halk barikat yapmak için fabrika gibi çalışıyor!

Gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor.

Ukrayna'da halk barikat yapmak için fabrika gibi çalışıyor!

Kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.

Bu ekibin içinde fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahipleri bulunuyor.

Gönüllüler, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.
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