Ukrayna'da halk barikat yapmak için fabrika gibi çalışıyor!

Ukraynalıların hummalı bir şekilde işgali durdurma ve kenti koruma mücadelesi devam ediyor.Bu mücadelelerden biri de ülkenin batısında bulunan, 800 bin nüfuslu Lviv'de sürüyor.Ülkenin doğusundan ve Kiev'den aldığı iç göçün ardından kentte ülke genelinde olduğu gibi gerilim kendisini her cadde ve her sokakta gösteriyor.Ukraynalı siviller Lviv'deki eski bir fabrikanın arka bahçesini atölyeye çevirdi.Gönüllüler, çevreden topladıkları demirleri iş bölümü yaparak şekillendiriyor.Kestikleri demirleri kaynak yapıp ürettikleri “kirpi” adını verdikleri tank engellerini barikatlara gönderiyor.Bu ekibin içinde fotoğrafçı, heykeltıraş, mühendis, aşçı ve çeşitli meslek sahipleri bulunuyor.Gönüllüler, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.