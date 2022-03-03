  • USD: 14,11 - 14,14
  • EURO: 15,65 - 15,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Türkiye-Ukrayna Arasında Önemli Temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savaşa dair son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan anlaşma sonucu alından alınan "insani koridor" kararına dair memnuniyetini dile getirdi..

Ekleme: 3.03.2022 - 22:04 Güncelleme: 3.03.2022 - 22:05 / Editör: Ozge Selin
Türkiye-Ukrayna Arasında Önemli Temas
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede savaşa dair son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan anlaşma sonucu alından alınan "insani koridor" kararına dair memnuniyetini dile getirdi.

.
Ukrayna ve Rusya sivilleri tahliye etmek için anlaşmaya vardı: Geçici ateşkes ilan edilecek
Yerli insansız savaş uçağı geliyor! İşte havalanacağı tarih! Selçuk Bayraktar duyurdu
Macron duyurdu! Putin Ukrayna'ya saldırıları durduracak mı?
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklama: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar! Müzakere mesajı...
Sağlık Bakanlığı 3 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız
Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...
Yasağı deldiği gece Beyaz TV muhabirine saldırıp küfür etmişti! Emre Kınay, hakim karşısında kendini böyle savundu...
Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Enflasyon tek haneye inecek!
Ukrayna paylaştı! Rus askerlerinin çantasında ne var?
Onlarca iddia vardı! İşte Rus araçlarındaki gizemli işaretlerin sırrı...
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Rusya'nın savaştaki günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...
Ukrayna'dan tahliye edildi! Ateş hattını anlattı: Siz Türk'sünüz, korkmazsınız...
Yandaş TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan SİHA'larla ilgili fıkra gibi sözler! 'Gerçek değil oyuncak uçak'
Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat! Hastalık belirtisi olabilir

Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat! Hastalık belirtisi olabilir

Kullanıcılar dikkat! Bu iddia ortalığı karıştırdı

Kullanıcılar dikkat! Bu iddia ortalığı karıştırdı

Volkswagen'den Rusya kararı! Hemen durdurulacak

Volkswagen'den Rusya kararı! Hemen durdurulacak

Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti

Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti

Sahte hesaplara karşı harekete geçtiler: Hapis cezası bile var!

Sahte hesaplara karşı harekete geçtiler: Hapis cezası bile var!

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?