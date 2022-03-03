Türkiye-Ukrayna Arasında Önemli Temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede savaşa dair son gelişmeler ele alındı. Görüşmede Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında yapılan anlaşma sonucu alından alınan "insani koridor" kararına dair memnuniyetini dile getirdi..