Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı

Dünyanın her noktasında dil, din, ırk, cinsiyet gözetmeksizin mazlumlara el uzatan Türkiye, Ukraynalılara da umut oluyor. Batı ise ikiyüzlü tutumunu Ukrayna krizinde de sergiledi. İnsani diplomaside dünya lideri olan Türkiye, sahada görev yapan başta AFAD ve Kızılay gibi kuruluşlar acil ihtiyaç sahiplerine insani yardım sağlayarak, yardımların koordineli şekilde ulaştırılması için taraflara 'insani koridor oluşturulması' için atağa geçti. Batı'nın iki yüzlü tavrı ise son dönemde iyice ayyuka çıktı.

Türkiye'nin önceliğinin ateşkesin sağlanması olduğunu ifade eden kaynaklar, çatışmaların süresinin uzamasının yardım ihtiyacını artıracağını belirterek Ukrayna'ya insani yardımların uluslararası toplumla ulaştırılması gerektiğini ifade ediyor. Ortadoğu ve Afrika'da çatışmalardan kaçarak ülkelerine sığınmak isteyen Müslüman göçmenleri reddeden Batı ise Ukrayna söz konusu olduğunda insaniyet dersi vermeye kalkıyor. Bunun en somut örneğini ise Yunanistan ve Fransa sergiledi.



BATININ İKİ YÜZLÜLÜĞÜ AYYUKA ÇIKTI



Suriye, Afganistan, Libya, Filistin ve Afrika ülkelerindeki insani drama duyarsız kalmayan, pandemi döneminde her yardım talebine olumlu yanıt veren Türkiye, Ukrayna'da mağduriyet yaşayanların da yardımına koşuyor. Türkiye'nin tavrı dünyaya örnek teşkil ederken; Avrupa'nın ırkçı ve İslamofobik tutumu Ukrayna krizinde tekrar ayyuka çıktı. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, ülkede sokakta yaşayan göçmenlere skandal bir çağrıda bulunarak, Suriye, Afganistan, Irak gibi ülkelerdeki savaştan kaçarak Fransa'ya sığınan göçmenlere, "Çadırlarınızı Ukraynalı sığınmacılara verin" dedi. İnsanlık onurunu hiçe sayan uygulamaları ile vicdanları kanatan Yunanistan ise, Ukrayna'dan gelecek mültecileri kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı. Yunanistan'ın geçtiğimiz ay döverek, kıyafetlerini alarak geri ittiği Müslüman göçmenler donarak ölmüş, dünya bu drama sessiz kalmıştı. Ege Denizi'nde göçmenlerine zulmü reva gören ve yüzlerce sığınmacıyı ölüme terk eden Yunanistan söz konusu Ukrayna olunca birden bire yardımsever pozisyona geçerek, iyiliksever ülke olmaya yeltendi.



İNSANİ YARDIM İÇİN KORİDOR OLUŞTURULMALI



Ukrayna'da çatışmalar nedeniyle evlerini, şehirlerini terk etmek zorunda kalan binlerce insan, kuru gıda, tıbbi ekipman, ilaç, çadır, battaniye, uyku tulumu ve kışlık kıyafet gibi malzemelere ihtiyaç duyuyor. Sivil toplum kuruluşlarının yardımları sivillere ulaştırabilmesi için insani yardımla görevli personelin güvenliğinin sağlandığı, engelsiz geçiş hakkının bulunduğu, hızlı hareket edebilmelerini sağlayacak bir koridorun oluşturulması gerekiyor. İhtiyaç sahipleriyle dayanışma halinde olduğunu dünyaya gösteren Türk milletinin yanı sıra tüm dünyadan toplanan yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesi için 'koordinasyon' noktasına özel önem atfediliyor.



DAHA FAZLA MAĞDURİYET YAŞANMASIN



Türkiye, Ukrayna'da sivillere yardımcı olmak için üzerine düşen her görevi yerine getiriyor. Öte yandan Ankara, diplomatik girişimlerde bulunarak öncelikle ateşkesin sağlanması ve daha fazla mağduriyet yaşanmaması için çaba gösteriyor. Savaşın süresi uzadıkça ülkenin altyapı problemlerinden kaynaklı sıkıntıların ortaya çıkacağı ve insani ihtiyaçların büyük ölçüde artacağı öngörülüyor. Sorunun çözümünde barışçıl yöntemleri destekleyen Türkiye, diplomatik, siyasi, uluslararası girişimlerini de sürdürüyor.



ÇATIŞMALAR FAALİYETLERİ KISITLADI



Ukrayna'da 120'ye yakın insani yardım kuruluşu faaliyet gösteriyor, çatışmaların artması nedeniyle kuruluşların faaliyetlerinin ciddi şekilde kısıtladığı kaydediliyor. Uluslararası insani yardımlar başta dezavantajlı gruplar olmak üzere 3 milyon civarında insana ulaştırılmaya çalışılıyor.



İLK GÜN 1,5 MİLYON LİRA VE 12 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPILDI



Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Türk vatandaşlarına teşekkür ederek, Türk Kızılay ve AFAD başta olmak üzere diğer kuruluşların da aktif bir şekilde yardıma devam ettiklerini söyledi. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğine ait sosyal medya hesabından yapılan duyurusunun ardından ilk gün 1,5 milyon lira ve 12 bin dolar bağış yapıldı. Türk ve Ukrayna vatandaşlarının büyükelçiliğe insani yardımları ulaşmaya devam ediyor. Yardım kolilerinde ilaç, gıda, bebek bezi, maması, battaniye ve yorgan yer alıyor.



