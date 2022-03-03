  • USD: 14,11 - 14,14
  • EURO: 15,65 - 15,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar

Rusya, Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle can güvenliği için ülkelerini terk edip gelen Ukraynalı ve Ukrayna'da yaşan Türk vatandaşları Hamzabeyli Sınır kapısından karşılayan aileler duygu dolu anlar yaşadı.

Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar
Ekleme: 3.03.2022 - 18:33 Güncelleme: 3.03.2022 - 18:44 / Editör: Ozge Selin
Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar
Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'dan otobüslerle tahliyeler devam ediyor. Ukrayna'dan ana vatana gelen Türk vatandaşlarını gözü yaşlı aileleri karşılıyor.

3 yıldır Harkov'da Üniversitede Tıp Fakültesinde eğitim gören Alperen Gündoğdu'yu Anne ve Babası karşıladı.

Çocuğunun pasaport kontrol noktasında gören baba Niyazi Gündoğdu gözyaşlarını tutamadı.

Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar

8 aydır çocuğunu göremediğini dile getiren baba Gündoğdu “Lanet olsun Rusya'ya. Sekiz aydır görüşmüyoruz. Üç yıldır Ukrayna'da okuyor. Tıp eğitimi alıyor. Ama eğitimi yarıda kaldı yavrumun. Bu savaşlar masum insanların, çocukları. En büyük etkilenen insanlar onlar. Allah korusun. Savaş çok kötü. Neyi paylaşamıyorlar bu dünyada hayatta anlamamak mümkün değil. Sadece liderlerin kendi şahsi hırslarından dolayı masum çocukların genç insanları hayatlarını oynuyorlar. Yazıklar olsun. Bu hale getirenlere. Ülkemizin Cumhurbaşkanı olsun. Bütün siyasiler el birliğiyle yavrularımızı getirdiler. Geldi. Devletimizin yanımızda olduğunu hissettik yani. Allah razı olsun. Cümlemizden cümlesinden” dedi.

Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar

Anne Ayfer Gündoğdu ise oğluna kavuştuğu için çok mutlu olduğunu vurgulayarak okulunun yarım kaldığını söyledi.

Hamzabeyli Sınır kapısında duygu dolu anlar...


Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar

Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız
Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...
Yasağı deldiği gece Beyaz TV muhabirine saldırıp küfür etmişti! Emre Kınay, hakim karşısında kendini böyle savundu...
Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Enflasyon tek haneye inecek!
Ukrayna paylaştı! Rus askerlerinin çantasında ne var?
Onlarca iddia vardı! İşte Rus araçlarındaki gizemli işaretlerin sırrı...
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Rusya'nın savaştaki günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...
Ukrayna'dan tahliye edildi! Ateş hattını anlattı: Siz Türk'sünüz, korkmazsınız...
DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!
Yandaş TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan SİHA'larla ilgili fıkra gibi sözler! 'Gerçek değil oyuncak uçak'
Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu
'Zeytinlik' üzerinden algı yapan gazetelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yanıt...
Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı
Sözleşmeli öğretmenden skandal paylaşım! Soruşturma başlatıldı...
Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat! Hastalık belirtisi olabilir

Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat! Hastalık belirtisi olabilir

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

Antalya'da hortum yıktı geçti: Çok sayıda ev ve sera zarar gördü

Antalya'da hortum yıktı geçti: Çok sayıda ev ve sera zarar gördü

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?