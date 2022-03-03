Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...

Rusya Ukrayna savaşı 8. gününde devam ederken taraflardan peş peşe açıklamalar geliyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşın 8. gününde müzakereler ile ilgili açıklama yaptı. Sergey Lavrov, "Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor" dedi. Lavrov, "Nükleer silahlar bizim değil Batı'nın aklında olan şey" ifadesini kullandı. Tüm dünyanın gözü müzakereye çevrilmişken, toplantı öncesi Ukrayna lideri Zelenski'den de yeni bir açıklama geldi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Rusya'nın Ukrayna şehirlerine yönelik füze ve bomba saldırıları, topraklarımızda önemli bir şey elde edemediklerinin kabulüdür" ifadelerini kullandı. Açıklamalarına 'Savunmamızın tüm hatları korunuyor. Düşmanın stratejik yönlerden hiçbirinde başarısı yok.' şeklinde devam eden Zelenskiy, Rus ordusunun taktik değiştirmek zorunda kaldığını belirtti. 'Bizi arkamızdan vurdular' ifadelerini kullandı.Zelenski sözlerine şöyle devam etti;İki Dünya savaşından, üç kıtlıktan, Holokost'tan, Babyn Yar'dan, Büyük Temizlik'ten, Çernobil patlamasından, Kırım'ın işgalinden ve devletimizin doğusundaki savaştan sağ çıktık. "Bizi birçok kez yok etmek istediler ama yapamadılar.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşın 8. gününde müzakereler ile ilgili açıklama yaptı. Sergey Lavrov, "Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor" dedi. Lavrov, "Nükleer silahlar bizim değil Batı'nın aklında olan şey" ifadesini kullandı.Lavrov, "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli"Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin "BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?" sorusuna, "Donbass'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batının fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz" şeklinde yanıt verdi.