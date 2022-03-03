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Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı

Rusya Ukrayna savaşı 8. gününde tüm sıcaklığı ile sürüyor. Rus birlikleri Kiev'in kontrolünü almaya çalışırken, Ukrayna ordusu da başkenti koruyor. Gelen son dakika haberlerine göre ise; savaşın seyrine etki etmek isteyen Rus özel sabotaj timleri Ukrayna tarafından şüpheli hareketlerde bulundukları sırada yakalandı. 3 sabotajcının gözaltına alındığı öğrenildi.

Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı
Ekleme: 3.03.2022 - 16:54 Güncelleme: 3.03.2022 - 17:03 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı
Dünyanın gözünün çevrildiği Ukrayna'da başkent Kiev'e girmeye çalışan Rusya, özel sabotaj timlerini kullanıyor. Ukrayna ordusu, polisi ve istihbarat güçleri de halktan imajı çizmeye çalışan sabotajcıları tespit etmeye çalışıyor.

Savaşın 8. gününde; Kiev'deki şüpheli hareketleri tespit eden Ukrayna güçleri, Rus sabotajcıları yakaladı. Sabotajcıların çantalarından çeşitli evrak ve şehir ile ilgili dökümanlar çıktı.

Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı

RUS SABOTAJ GRUPLARI KİEV'DE

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamalarda, Rus sabotaj gruplarının Kiev'e sızdığını aktarmıştı. Zelenskiy, 'Düşman sabotaj grupları Kiev'e girdi. Bu nedenle Kievlilerden ricam, dikkatli olun, sokağa çıkma yasağı kurallarına uyun.' demişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri de, Rus güçlerinin sabotaj gruplarını tespit ederek yakaladıklarını bildirmişti.

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Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı
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