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Rusya Ukrayna savaşı! 8. günde müzakere masası kuruluyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 8. gününde çatışmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

Ekleme: 3.03.2022 - 09:46 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
Rusya Ukrayna savaşı! 8. günde müzakere masası kuruluyor
Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde çatışmalar devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi.

2. MÜZAKERE BU SABAH BELARUS SINIRINDA
Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.

İLK GÖRÜNTÜ GELDİ
Müzakerelerin 2. turunun düzenleneceği salonun görüntüsü de paylaşıldı. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus'un Ukrayna ve Polonya'ya sınır şehri olan Brest'in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.  Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

9 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ
Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti.

Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor.
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