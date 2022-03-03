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Rusya'nın savaştaki günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir

Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatta ilk 5 günde 7 milyar dolar harcayan Rusya'nın, savaşın şiddetine göre daha fazla zarar edeceği tahmin ediliyor.

Rusya'nın savaştaki günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir
Ekleme: 3.03.2022 - 14:43 Güncelleme: 3.03.2022 - 14:44 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın savaştaki günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir
Rusya, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya yönelik askeri harekat başlattı.

Rusya'nın başlattığı savaş, Ukrayna'da büyük hasara neden olurken Moskova yönetimine de pahalıya patladı.

Online danışmanlık şirketi Consultancy, Rusya'nın günlük maaliyetlerine yönelik araştırma yayınladı.

Şirkette yer alan haberde, düşünce kuruluşları Centre for Economic Recovery ve EasyBusiness ve danışmanlık şirketi Civitta tarafından yapılan ve Rusya-Ukrayna savaşının Rus ekonomisine maliyetinin hesaplandığı araştırmaya yer verildi.

İLK BEŞ GÜNDE 7 MİLYAR DOLAR KAYIP

Araştırmada, tespit edilebilen askeri teçhizat ve personel kaybının da dahil olduğu savaştan kaynaklanan doğrudan kayıpların, ilk 5 günde Rusya'ya yaklaşık 7 milyar dolara mal olduğu ifade edildi.

CAN KAYIPLARI, GELECEK 40 YILDA 2,7 MİLYAR DOLAR EKSİYE DÜŞÜRDÜ

4,2 milyar doların teçhizat kaybı olduğu bildirilen araştırmada, yalnızca can kayıplarının, gelecek 40 yılda GSYİH'de 2,7 milyar dolar kayba neden olacağı öngörüldü.

SAVAŞ BÜYÜRSE GÜNLÜK MALİYET 20 MİLYAR DOLAR OLACAK

Ayrıca lojistik, personel, mühimmat, yakıt, roket fırlatma dahil olmak üzere seferberliğin ölçeğinin her gün daha fazla paraya mal olacağını belirten araştırmacılar, işgal ölçeği arttıkça Rusya açısından savaşın günlük maliyetinin 20 milyar doları aşabileceğine işaret etti.

EKONOMİK MALİYET

Öte yandan, uluslararası toplum tarafından uygulanan ve Rus ekonomisini istikrarsızlaştırarak saldırganlıktan caydırmayı amaçlayan yaptırımlar nedeniyle rublenin değeri tarihi seviyeye geriledi.

MAKRO İSTİKRARI SÜRDÜRMEDE ZORLANIYOR

Rus şirketlerinin piyasa değeri hızla düşerken, devlet tahvillerinin ticaretine getirilen yeni kısıtlamalar ve merkez bankası varlıklarının dondurulması nedeniyle Moskova yönetiminin makro istikrarı sürdürmesinin zorlaştığı kaydedildi.


ENERJİYE BAĞIMLI EKONOMİ ZARAR GÖRECEK

Ticaret kısıtlamaların Rusya'nın enerjiye bağımlı ekonomisine büyük zarar vermesi beklenirken, yüksek teknolojili ürünlerin ithalatının yasaklanmasının da orta ve uzun vadede değer zincirlerini etkileyeceği vurgulandı.

YOKSULLUK ARTACAK

Bu durumun ise sıradan Rus vatandaşları açısından yüksek enflasyon ve düşük satın alma gücü anlamına geleceği ve yoksulluğun artacağı belirtildi.
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