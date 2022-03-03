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Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus askerlerin arkasında bıraktığı harekat planını açıkladı. Rusların operasyon başlangıcı için 20 Şubat'ı, sonlandırmak için de 6 Mart'ı seçtikleri görüldü.

Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı
Ekleme: 3.03.2022 - 11:56 Güncelleme: 3.03.2022 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8'inci güne girildi. Rusya, havadan ve karadan saldırılarını sürdürürken, Ukrayna direnmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından Rusya'nın savaş planına ait belgeler yayınlandı.

Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı

RUS ASKERLERİ PANİK YAPARAK GİZLİ EVRAKLARI ARKALARINDA BIRAKTI
Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Rus askerlerinin panik yaparak bazı gizli evrakları arkalarında bıraktıkları belirtildi.

Yine bakanlığın açıklamasında belgeler, Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun 810. Taktik Tugayı'ndan ele geçirildi.

GİZLİ KONTROL TABLOLARI, PERSONEL LİSTESİ VE GİZLİ ÇAĞRI İŞARETLERİ BULUNDU
Askeri harekat belgelerinin yanısıra, gizli kontrol tabloları, personel listesi ve gizli çağrı işaretleri de bulundu.

Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı

"20 ŞUBAT İLA 6 MART ARASINDA 15 GÜN İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"
Ele geçirilen söz konusu evraklarda, Rusya'nın Ukrayna'daki planlarına ilişkin bilgilere ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Ukrayna ile savaş planı 18 Ocak'ta 2022 onaylanmış. Ukrayna'nın tümünün ele geçirilmesi 20 Şubat ila 6 Mart arasında 15 gün içerisinde tamamlanmak zorundaymış." ifadesi kullanıldı.

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