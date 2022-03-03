Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklama: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar! Müzakere mesajı...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kameraların karşısına geçti. Eşit şartlarda müzakereye hazır olduklarını dile getiren Putin, "Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor." suçlamasında bulundu."OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDİYOR"Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:"Operasyonlarımız devam ediyor. Rus ordusunun başarıları kahramanlık örneği. Ruslar ve Ukraynalılar aynı halk. Bizim askerlerimiz sivillere asla saldırmıyor. Onlar kendi vatanları için savaşıyor."EŞİT ŞARTLARDA MÜZAKEREYE HAZIRIZ"Çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler görüyoruz. Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor. Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız.Her ay bütün kahramanlarımıza 5 milyon ruble vereceğiz. Operasyon sırasında bütün gereken güvencelere sahip olacak. Gazi olma durumunda her ay maaş verilecek. Bütün bunlar kanunen gerçekleşecektir.Çünkü oradaki askerlerimiz Rusya için savaşıyor. Onların ailelerini destekleyeceğiz ve çocuklarına eğitim vereceğiz."