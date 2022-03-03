  • USD: 14,11 - 14,14
  • EURO: 15,65 - 15,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklama: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar! Müzakere mesajı...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, canlı yayında açıklamalarda bulundu. Operasyonların devam ettiğini belirten Putin, Rus askerlerin sivillere saldırmadığını ifade etti. Putin, çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler olduğunu söyledi, "Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız." diye konuştu.

Ekleme: 3.03.2022 - 20:11 Güncelleme: 3.03.2022 - 20:12 / Editör: Ozge Selin
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklama: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar! Müzakere mesajı...
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kameraların karşısına geçti. Eşit şartlarda müzakereye hazır olduklarını dile getiren Putin, "Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor." suçlamasında bulundu.

"OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Putin'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Operasyonlarımız devam ediyor. Rus ordusunun başarıları kahramanlık örneği. Ruslar ve Ukraynalılar aynı halk. Bizim askerlerimiz sivillere asla saldırmıyor. Onlar kendi vatanları için savaşıyor.

"EŞİT ŞARTLARDA MÜZAKEREYE HAZIRIZ"

Çatışmalarda Ukrayna tarafında paralı askerler görüyoruz. Ukrayna sivilleri mermilere karşı kalkan olarak kullanıyor. Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar. Eşit şartlarda müzakereye hazırız.

Her ay bütün kahramanlarımıza 5 milyon ruble vereceğiz. Operasyon sırasında bütün gereken güvencelere sahip olacak. Gazi olma durumunda her ay maaş verilecek. Bütün bunlar kanunen gerçekleşecektir.

Çünkü oradaki askerlerimiz Rusya için savaşıyor. Onların ailelerini destekleyeceğiz ve çocuklarına eğitim vereceğiz."
Sağlık Bakanlığı 3 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Savaşın gözyaşları: Yazıklar olsun deyip ağlayarak anlattılar
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Biz her şeye hazırız
Ukraynalı kadınlar teslim olan Rus askerine yemek verdi! Rus askeri gözyaşlarını tutamadı...
Yasağı deldiği gece Beyaz TV muhabirine saldırıp küfür etmişti! Emre Kınay, hakim karşısında kendini böyle savundu...
Rusya Ukrayna savaşında çok çarpıcı görüntüler! Özel sabotajcılar yakalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Enflasyon tek haneye inecek!
Ukrayna paylaştı! Rus askerlerinin çantasında ne var?
Onlarca iddia vardı! İşte Rus araçlarındaki gizemli işaretlerin sırrı...
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Bayraktar TB-2 SİHA manipülasyonuna Dışişleri'nden çok net yanıt: Bu bir yardım değil, sadece Ukrayna'ya satılmadı
Rusya'nın savaştaki günlük maliyeti 20 milyar doları aşabilir
Rusya Ukrayna savaşında Zelenskiy'den sert sözler: Bizi arkamızdan vurdular...
Ukrayna'dan tahliye edildi! Ateş hattını anlattı: Siz Türk'sünüz, korkmazsınız...
DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!
Yandaş TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan SİHA'larla ilgili fıkra gibi sözler! 'Gerçek değil oyuncak uçak'
Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu
'Zeytinlik' üzerinden algı yapan gazetelere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yanıt...
Rusya'nın gizli belgeleri ortaya çıktı
Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat! Hastalık belirtisi olabilir

Çocukları hızlı boy atan aileler dikkat! Hastalık belirtisi olabilir

Kullanıcılar dikkat! Bu iddia ortalığı karıştırdı

Kullanıcılar dikkat! Bu iddia ortalığı karıştırdı

Volkswagen'den Rusya kararı! Hemen durdurulacak

Volkswagen'den Rusya kararı! Hemen durdurulacak

Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti

Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti

Antalya'da hortum yıktı geçti: Çok sayıda ev ve sera zarar gördü

Antalya'da hortum yıktı geçti: Çok sayıda ev ve sera zarar gördü

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?