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Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor" açıklamasında bulundu. Lavrov, "Karşılıklı çıkarlar gözeterek bir sonuca varacağız" vurgusunu yaparken, nükleer savaş olasığı ile ilgili dikkat çeken sözler söyledi. Lavrov, "Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli" ifadelerini kullandı.

Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu
Ekleme: 3.03.2022 - 13:14 Güncelleme: 3.03.2022 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, savaşın 8. gününde müzakereler ile ilgili açıklama yaptı. Sergey Lavrov, 'Ukrayna müzakereleri ertelemek için bahane üretiyor' dedi. Lavrov, 'Nükleer silahlar bizim değil Batı'nın aklında olan şey' ifadesini kullandı.


'RUSYA, İZİN VEREMEZ'

Sergey Lavrov, 'Rusya, Ukrayna'dan gelen askeri tehdide izin veremez. Rusya Ukrayna görüşmesi bugün yapılabilir. Putin kararların alındığı haftalık güvenlik konseyi toplantılarına katılıyor. ' açıklamasında bulundu.

NÜKLEER SAVAŞ AÇIKLAMASI

Lavrov, 'Nükleer savaş olasılığı konuşuluyor. Ancak bunu biz demiyoruz. Bize karşı gerçek bir savaş başlarsa bu planları yapanlar bunu düşünmeli'

BATININ FİYASKOSUDUR

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransız gazetecinin 'BM'de Rusya'yı kınayan kararda Rusya'ya 4 ülkenin destek vermesi Rusya için fiyasko mudur?' sorusuna, 'Donbass'ta 8 yılda 14 bin insan öldürüldü. Bu aslında Batının fiyaskosudur. Biz siyasi olarak kendimizi yalnız hissetmiyoruz' şeklinde yanıt verdi.

3. DÜNYA SAVAŞI YIKICI OLUR

Dün de; TASS haber ajansına konuşan Lavrov, 'Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyiz. 3. dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir.' ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan gelen son dakika haberlerine göre; Rusya, '2. tur görüşme Ukrayna-Belarus sınırındaki Brest'te olacak. Müzakere saat 15.00'te başlayabilir' duyurusunda bulundu.
Rusya'dan nükleer savaş açıklaması! Lavrov canlı yayında tüm dünyaya duyurdu
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