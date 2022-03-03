Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 8'inci güne girildi.Zelensky yönetiminin direncini kırmaya çalışan Rusya, Ukrayna'nın birçok kentini havadan ve karadan vuruyor.Bir uydu şirketi de Ukrayna'daki yıkımı uzaydan görüntüledi.KÖPRÜLER VE ASKERİ TESİSLER KULLANILAMAZ HALDEKöprüler ve askeri tesisler gibi kritik noktaların kullanılamaz hale geldiği tespit edildi.Saldırıların dumanı uzaydan bile görüldü.Belarus sınırındaki Çernihiv kenti yakınlarında vurulan bir fabrika.Söz konusu fabrikanın yakından görüntüsü.Fabrikanın kullanamaz hale geldiği açık bir şekilde görülüyor.Çernigiv'in kuzeyinde bir başka noktanın uzaydan görüntüsü.Bir yerleşim alanında birden fazla noktanın vurulduğu görülüyor.Saldırı sonrası çıkan yangınların dumanları uydu görüntülerine takıldı.Belarus sınırındaki Çernigiv, başkent Kiev'e giden yol üzerinde yer alıyor.Kente giden yoldaki bir köprünün kullanılamaz hale geldiği görülüyor.Kiev'in hemen yukarısındaki Sukaçi bölgesinde saldırılar nedeniyle dev krater oluştu.Uydu görüntüsünde kraterin neredeyse bir ev büyüklüğünde olduğu görülüyor.Kiev'in hemen yularısındaki Bucha'da da benzer bir görüntü söz konusu.Hem evler hem de sivil yerleşime konuşlandırılmış askeri araçların kullanılamaz hale geldiği görülüyor.