Onlarca iddia vardı! İşte Rus araçlarındaki gizemli işaretlerin sırrı...

8. gününde Rusya Ukrayna savaşı devam ederken, bölgeden gelen son bilgilerde Rus birliklerinin Herson kentinin kontrolünü ele geçirdiği ifade edildi. Öte yandan savaş öncesinde ve sonrasında sosyal medyada çatışmalarla ilgili pek çok ilginç haber dolaşıyordu. Bunlardan biri de çatışma bölgesindeki tankların üzerindeki Z ve V sembolleri idi. Bu sembollerle ilgili ortaya onlarca iddia atılmıştı. Rusya Savunma Bakanlığı ise bu kafa karışıklığına bir son vererek sembollerin anlamlarını açıkladı.

Rusya Ukrayna savaşı başlamadan önce, Rus birliklerinin savaş tankları üzerinde bulunan Z harfi, oldukça ilgi çekmişti. Sosyal medyada Z harfli araçlarla ilgili onlarca iddia ortaya atılmıştı. Ardından ülkede çatışmalar devam ederken bu defa da V harfli araçlar ortaya çıkmış, bu araçlarla ilgili de onlarca iddia sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.Birçok farklı kaynakta ve sosyal medyada sembollerle ilgili komplo teorisi üretilmeye devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı bu sembollerin anlamını açıkladı.Bakanlığın açıklamasına göre 'Z' harfi 'Zafer, 'V' harfi ise 'Görev tamamlanacak' anlamını taşıyor.Ordunun batı kanadını temsil ettiği için "Zapad" kelimesinin baş harfi "Z"nin araçların üstüne yazılı olduğunu, 'V' harfinin ise doğu kanadını temsil ettiğine yönelik iddialar vardı.Yabancı ajanslar, V sembolünün Belarus tankları ve helikopterlerini işaret ettiğini söylemişti. Düşürülmüş bir Belarus helikopterinin görüntüleri sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmına göre ise Z sembolü, ABD ve İngiltere'nin Körfez Savaşı'nda Kuveyt'i kurtarmak için gönderdiği kuvvetlerde araçlarını işaretlediği zamandaki tatkiklerinin bir yansıması.Başka bir iddia ise Z'nin Ukrayna lideri Zelenski'den bir mesaj içerdiğini söylemişti.Komplo teoricileri ise ünlü 'World War Z' filmi ile bütünleştirerek bu tankların 3. Dünya Savaşı'nın habercisi olduğunu iddia etmişti.