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Moody's, Fitch Ratings ve Standard and Poor's, Rusya'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody's, Fitch Ratings ve Standard and Poor's, Ukrayna savaşı ve yaptırımları baz alarak Rusya'nın kredi notunu düşürdü.

Ekleme: 3.03.2022 - 09:31 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası birçok Batılı ülke, ekonomik yaptırım kararı aldı. Alınan kararların etkisi savaşın 8. gününde giderek artarken, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Rusya'nın notunu art arda düşürme kararı aldı.

MOODY'S

Moody's'den yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü ve ülkenin kredi notunun daha fazla düşüş için incelemede kalmaya devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Rusya'nın kredi notunun "Baa3"ten "B3"e düşürüldüğü kaydedildi.

DÜŞÜŞÜN NEDENİ YAPTIRIMLAR

Ülkenin kredi notu indiriminin Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı "ağır" yaptırımlardan kaynaklandığına işaret edilen açıklamada, şiddetli ve eş güdümlü yaptırımlar ile Rusya'nın yükümlülüklerini yerine getirme istekliliğiyle ilgili önemli endişeler göz önüne alındığında ülke borcunun geri ödenmesinde aksama riskinin arttığı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya'nın uluslararası rezervlerine erişimi sınırlayan yaptırımlar nedeniyle ekonomi ve finans sektöründe sürekli bir bozulma olasılığı olduğu aktarıldı.

Bugüne kadar açıklanan yaptırımların kapsamı ve şiddetinin Moody's'in beklentilerinin ötesine geçtiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun önemli kredi etkilerinin olacağı kaydedildi.

Moody's, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının ardından 25 Şubat'ta Rusya ve Ukrayna'nın kredi notlarının incelemeye alındığını bildirmişti.

FITCH DE DÜŞÜRDÜ

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, ülkenin uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunun "BBB"den "B"ye indirildiği aktarıldı.

YENİ YAPTIRIMLARIN ETKİSİ ÇOK DAHA BÜYÜK OLACAK

Rusya'nın kredi notunun negatif izlemeye alındığı belirtilen açıklamada, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri kısıtlayan yaptırımların Rusya'nın kredi temelleri üzerinde önceki yaptırımlardan çok daha büyük bir etkiye sahip olacağı kaydedildi.

BÜTÇEYE ZARARI DOĞRUDAN OLACAK

Açıklamada, Rusya'nın mali dengesinin azalan ekonomik faaliyet ve Ukrayna savaşının doğrudan bütçeye maliyeti nedeniyle zarar göreceği ifade edildi.

Rus bankalarına yönelik yaptırımların daha da artırılmasının beklendiğine işaret edilen açıklamada, "Açıklanan yaptırımlar ve rublenin sert değer kaybı makro oynaklığı artıracak ve banka mevduat çıkışları ile dolarizasyonu tetikleyerek geniş tabanlı bir iç güven kaybı riskini önemli ölçüde artıracaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, yurt içi güvene yönelik şokun ve politika sıkılaşmasının kısa vadeli ekonomik faaliyet üzerinde keskin bir olumsuz etkiye sahip olacağı aktarıldı.

STANDARD AND POOR'S DA DÜŞÜRMÜŞTÜ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Standard & Poor’s (S&P) da 25 Şubat'ta Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdüğünü duyurmuştu.
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Moody's, Fitch Ratings ve Standard and Poor's, Rusya'nın kredi notunu düşürdü
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