MHP Lideri Bahçeli: Rusya Ukrayna savaşında barışın anahtarı Türkiye'dir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;Rusya işgal planını 2014'ten beri planl şekilde uygulamıştır. Donbas'ı koparmaya çalışmak bölücülüktür.Putin'in NATO'dan duyduğu rahatsızlık sır değildir.Batı Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına bırakmıştır. Bu 8 yıldır kanayan bir yaradır. Bağımsız kararlar alamaması Ukrayna'nın talihsizliğidir.Ukrayna'nın işgaline etkisiz tepki bize ipuçları veriyor. Rusya'nın BM konseyinde pasifize edilerek bu konseyin ana yapısının değişmesi gerekiyor. Dünyanın geleceği 5 ülkenin kararlarına terk edilemez.Rusya derhal ve ön şartsız işgali sonlandırmalıdır.Müzakere arayışları memnuniyet vericidir. Ancak barış için yüreklere su serpen bir karar alınamamıştır.Gelişmeler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile temas kuracak, etki edecek ve doğrudan katılacak tek ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi barış arayışları, istikrarın, huzurun anahtarıdır. Türkiye'nin hakemliğinde bir müzakere iklimi oluşturulması çok önemlidir.