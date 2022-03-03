MHP Lideri Bahçeli: Rusya Ukrayna savaşında barışın anahtarı Türkiye'dir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli savaşa ilişkin muhalefetin tutum ve açıklamalarını eleştirirken "Rusya Ukrayna savaşında barışın anahtarı Türkiye'dir" açıklamasında bulundu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor. İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar;
Rusya işgal planını 2014'ten beri planl şekilde uygulamıştır. Donbas'ı koparmaya çalışmak bölücülüktür.
Putin'in NATO'dan duyduğu rahatsızlık sır değildir.
BATI UKRAYNA'YI RUSYA'NIN KUCAĞINA BIRAKTI
Batı Ukrayna'yı Rusya'nın kucağına bırakmıştır. Bu 8 yıldır kanayan bir yaradır. Bağımsız kararlar alamaması Ukrayna'nın talihsizliğidir.
BM YAPISI DEĞİŞMELİ
Ukrayna'nın işgaline etkisiz tepki bize ipuçları veriyor. Rusya'nın BM konseyinde pasifize edilerek bu konseyin ana yapısının değişmesi gerekiyor. Dünyanın geleceği 5 ülkenin kararlarına terk edilemez.
Rusya derhal ve ön şartsız işgali sonlandırmalıdır.
Müzakere arayışları memnuniyet vericidir. Ancak barış için yüreklere su serpen bir karar alınamamıştır.
KİLİT ÜLKE TÜRKİYE'DİR
Gelişmeler göstermiştir ki hem Rusya hem de Ukrayna ile temas kuracak, etki edecek ve doğrudan katılacak tek ülke Türkiye'dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın samimi barış arayışları, istikrarın, huzurun anahtarıdır. Türkiye'nin hakemliğinde bir müzakere iklimi oluşturulması çok önemlidir.