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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı: 36 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 4 Mart tarihine ait hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; Adana, Antalya ve Çanakkale'nin de aralarında olduğu 36 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Söz konusu illerde rüzgar, sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı: 36 il için sarı kodlu uyarı!
Ekleme: 3.03.2022 - 23:10 Güncelleme: 3.03.2022 - 23:23 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı: 36 il için sarı kodlu uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege (Manisa dışında), Göller Yöresi, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Yozgat ve Sivas çevreleri, Antalya'nın batı kesimleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile İç Anadulu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı, zamanla Marmara'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Anadolu'nun doğusu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Rize, Artvin, Tunceli, Bingöl, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar, kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Diyarbakır, Erzincan, Hakkari, Mersin, İzmir,

Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Kahramanmaraş, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Sinop,

Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Zonguldak, Karaman, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük, Osmaniye, Düzce
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Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı: 36 il için sarı kodlu uyarı!
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