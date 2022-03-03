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Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mart ayı kira artış oranı vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyordu. Bu nedenle sık sık aratılanlar arasında Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı sorusu yer alıyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne kadar? Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı? Mart ayı kira zammı ne kadar? İşte merak edilenler...

Ekleme: 3.03.2022 - 09:59 Güncelleme: 3.03.2022 - 10:39 / Editör: Ozge Selin
Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?
Kira artış oranı sabah saatlerinden itibaren en sık aratılanlar arasında yer alıyor. TUİK tarafından açıklanması beklenen enflasyon rakamlarının ardından kira artışı da belli olacak. 3 Mart Perşembe günü açıklanacağının belirtilmesiyle vatandaşlar bugün itibariyle arama motorlarına yöneldi. Birçok kişi Mart ayı kira artış oranı ne kadar ve 3 Mart kira artış oranı açıklandı mı sorularına cevap aramaya başladı. Enflasyon verilerinin ortaya çıkmasının ardından artış oranı da netleşecek. Mart ayı kira artış oranı ne kadar ve kira artış oranı nasıl hesaplanır sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar?


Mart ayı kira artış oranı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Mart ayı kira artış oranı ne kadar ve Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. 3 Mart Perşembe tarihinin verilmesinin ardından kiracılar ve ev sahipleri tarafından beklenen gün geldi. Enflasyonun geçtiğimiz ay 4,81 olduğu belirtilirken yıllık olarak yüzde 54,44 olduğu aktarıldı.


Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Şubat Ayı Kira artış Oranı Ne Kadardı?


3 Şubat tarihinde TUİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının belli olmasıyla kira artış oranı da ortaya çıktı. Bu kapsamda tahminlerde bulunmak isteyen birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında Şubat ayı kira artış oranı ne kadardı sorusu yer alıyor. Şubat ayında kiralara yapılan zam oranı yüzde 22,58 olarak belirtilmişti.

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanır?


Kira artış oranı hesaplamak isteyen birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında kira artış oranı nasıl hesaplanır ve kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak milyonlarca ev sahibi detayları merak ediyor. TÜFE 2021 yılı ele alındığında aralık ayında kasım ayına göre yüzde 13,58 artış gerçekleşti. Ayrıca 2020 yılının aralık ayına göre değerlendirmede bulunulduğunda yüzde 36,08 artış yaşanırken bir yıllık ortalama alındığında yüzde 19,60 artış yaşandı. Kira bedelinin 1000 TL olduğunu ele alarak zam oranının yüzde 22,58 olduğunu düşünelim. Zam bedeli bu noktada 225 TL olacaktır. Zamlı kira bedeli ise 1.225,80 şeklinde ortaya çıkacaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte Strateji Bütçe Başkanlığı'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı ile kira zamlarında baz alınacak oranlar değişti. Yeni ekonomi paketinde belirtilen değişikliğe göre kira zamları yapılırken üretici fiyat endeksi artık baz alınmayacak. Bunun yerine tüketici fiyat endeksi oranlarına gör kira artış oranının üst sınırı ortaya konulacak.

Mart ayı kira artış oranı ne kadar ve Mart ayı kira artış oranı açıklandı mı sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok konu hakkında güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.

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