Mansur Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerinde bugün!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Ankaralı elektrik parası ödemeyecek, köylü su parası ödemeyecek' vaatlerini seçim konuşmalarında sık sık dile getirmişti. Ancak CHP'li Yavaş, vaatlerini yerine getirmek yerine vatandaşın cebine göz dikti.CHP'li Mansur Yavaş'ın sweçim vaatleri arasında;-Köylü su parası vermeyecek-Güneş enerjisi takılacak-Çiçek, bitki köylüden alınacak-Köylüden süt alıp okullara dağıtılacak-Kızılırmak suyuyla Gölbaşı-Bala arası sulanacaksözleri vardı. Fakat CHP'li Yavaş vaatlerini yerine getirmek yerine vatandaşlara zam üstüne zam yaptı.