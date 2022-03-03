  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,57 - 15,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mansur Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerinde bugün!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Ankaralı elektrik parası ödemeyecek, köylü su parası ödemeyecek" vaatlerini seçim konuşmalarında sık sık dile getirmişti. Ancak CHP'li Yavaş, vaatlerini çabuk unuttu.

Ekleme: 3.03.2022 - 10:23 Güncelleme: 3.03.2022 - 10:32 / Editör: Ozge Selin
Mansur Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerinde bugün!
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 'Ankaralı elektrik parası ödemeyecek, köylü su parası ödemeyecek' vaatlerini seçim konuşmalarında sık sık dile getirmişti. Ancak CHP'li Yavaş, vaatlerini yerine getirmek yerine vatandaşın cebine göz dikti. 

CHP'li Mansur Yavaş'ın sweçim vaatleri arasında;

-Köylü su parası vermeyecek
-Güneş enerjisi takılacak
-Çiçek, bitki köylüden alınacak
-Köylüden süt alıp okullara dağıtılacak
-Kızılırmak suyuyla Gölbaşı-Bala arası sulanacak

sözleri vardı. Fakat CHP'li Yavaş vaatlerini yerine getirmek yerine vatandaşlara zam üstüne zam yaptı.
Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar!
Türkiye'den 'İnsani yardım koridoru' atağı! Batı'nın iki yüzlülüğü ayyuka çıktı
Mansur Yavaş'ın gerçekleştirmediği vaatlerinde bugün!
CHP Antalya İl Başkanı'ndan kadrolaşma itirafı
Ukrayna: 4 Mart’ta Rusya’da sıkıyönetim ilan edilecek
Enflasyon rakamları açıkladı!
Rusya Ukrayna savaşı! 8. günde müzakere masası kuruluyor
Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...
Moody's, Fitch Ratings ve Standard and Poor's, Rusya'nın kredi notunu düşürdü
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
FETÖ'yle mücadele zirvesinde çarpıcı rapor açıklandı! İtirafçı oranı yüzde 37
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...
OHAL ilan ettiler! Sayıları 20 bini buldu
Müzakerede ikinci görüşme yarın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rus oligarkların tüm mal varlıkları ele geçirilecek
Romanya'ya ait savaş uçağı ve askeri helikopter düştü:5 ölü!
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Takdirle karşılıyoruz
Biden'dan, 'Ukrayna'da savaş suçu' iddiaları ile ilgili soruya çekimser cevap: Bunu söylemek için çok erken
Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Kriz onları vurdu! Fiyatlar yüzde 60 düştü

Kriz onları vurdu! Fiyatlar yüzde 60 düştü

3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak?

3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak?

Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?