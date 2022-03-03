İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...

Rusya'ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:Tam blokOnline satışları durdurdu.Rus pazarından çıkış yaptı.Tüm perakende satışlara blok konuldu.Mikroçip tedariki yasaklandı.Tam blok.Yayın lisansları iptali edildi.Fabrikalar kapatıldı.Rus pazarından çekildi.Rus pazarından çekildi.Rus pazarından çekildi.Uygulama Rusya'da çalışmıyor.Rus pazarından çekildi.Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak.Rus pazarından çekildi.Rus pazarından çekildi.Tüm mağazaları kapatıldı.Kısmi engellemeRusya için bilgi bloğu sağlamıyor.Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu.İçe aktarma yasağıRus propagandasını engelledi.Mikroçip tedariki yasaklandı.Rus pazarından çekildi.Hizmet kaldırıldı.Rus pazarından çekildi.Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor.kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması- pazardan çıkış- 141 servis merkezinin kapatılması- çeşitli önlemler tartışılıyor- Rusya'nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddiRusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı.Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemiRusya'dan oyuncular için tam blokRuble cinsinden satın alma yasağıEngellendiPara çekme hesaplarını dondurulduyüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engellemetüm film dağıtımlarının iptaliülkeden çıkışyazılım geliştirme lisans iptalibankaların altındaki bloke eğitimifilm dağıtımına bloködeme tamamlanamadıRusya Federasyonu'ndan çıkıyorpazardan çıkıyorhizmet engellemesiRusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktıStarlink'in Ukrayna'ya teslimatıabonelik için ödeme yapılamıyorfilm dağıtım bloğuRus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasakagresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı2.600 çalışanın işten çıkarılması