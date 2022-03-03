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İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...

Ekleme: 3.03.2022 - 12:04 Güncelleme: 3.03.2022 - 12:35 / Editör: Ozge Selin
İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
Rusya'ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:





Apple Pay:

Tam blok

Apple:

Online satışları durdurdu.

Audi:

Rus pazarından çıkış yaptı.

Amazon:

Tüm perakende satışlara blok konuldu.

AMD:

Mikroçip tedariki yasaklandı.

Adobe:

Tam blok.

BBC:

Yayın lisansları iptali edildi.

BMW:

Fabrikalar kapatıldı.

Boeing:

Rus pazarından çekildi.

Chevrolet:

Rus pazarından çekildi.

Cadillac:

Rus pazarından çekildi.

Cinema 4D:

Uygulama Rusya'da çalışmıyor.

Dell:

Rus pazarından çekildi.

Dropbox:

Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak.

DHL:

Rus pazarından çekildi.

Ericsson:

Rus pazarından çekildi.

Ford:

Tüm mağazaları kapatıldı.

Google Pay:

Kısmi engelleme

Google Haritalar:

Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor.

General Motors:

Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu.

HP:

İçe aktarma yasağı

Instagram:

Rus propagandasını engelledi.

Intel:

Mikroçip tedariki yasaklandı.

Jaguar:

Rus pazarından çekildi.

Jooble:

Hizmet kaldırıldı.

Lenovo:

Rus pazarından çekildi.

LinkedIn:

Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor.

Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması

Mercedes - pazardan çıkış

Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması

Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor

Mobil Dünya Kongresi - Rusya'nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi

Netflix:

Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.

Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı.

NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi

NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok

Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı

Paysera - Engellendi

PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu

YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme

Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali

Wolkswagen - ülkeden çıkış

Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali

Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi

Paramount - film dağıtımına blok

PlayStation - ödeme tamamlanamadı

Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor

Renault - pazardan çıkıyor

Samsung pay - hizmet engellemesi

Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı

SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı

Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor

Sony - film dağıtım bloğu

Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak

TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı

Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması
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