İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri
Ukrayna'ya karşı savaş başlatan Rusya'ya yönelik her geçen gün daha fazla yaptırım kararı devreye alınıyor. Uluslararası şirketler de Rusya'yı köşeye sıkıştırmak için harekete geçti. Birçok ülke ve şirket, ekonomik ve finansal yaptırımlara başvurdu. Peki hangi teknoloji şirketleri Rusya'ya yönelik yaptırım kararı aldı? İşte Rusya'ya yaptırım kararı alan markalar...
Rusya'ya yaptırım uygulayan teknoloji markaları Rusya'nın Ukrayna işgalinin ardından birçok teknoloji devi Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguladı. Başta Google ve Apple olmak üzere birçok marka, çeşitli ürün ve hizmetlerini Rusya'da durdurarak yaptırım uyguladı. İşte donanımhaber.com'un derlediği habere göre, Rusya'ya ambargo uygulayan teknoloji şirketleri:
Apple Pay:
Tam blok
Apple:
Online satışları durdurdu.
Audi:
Rus pazarından çıkış yaptı.
Amazon:
Tüm perakende satışlara blok konuldu.
AMD:
Mikroçip tedariki yasaklandı.
Adobe:
Tam blok.
BBC:
Yayın lisansları iptali edildi.
BMW:
Fabrikalar kapatıldı.
Boeing:
Rus pazarından çekildi.
Chevrolet:
Rus pazarından çekildi.
Cadillac:
Rus pazarından çekildi.
Cinema 4D:
Uygulama Rusya'da çalışmıyor.
Dell:
Rus pazarından çekildi.
Dropbox:
Birkaç gün içinde ülkede çalışmayacak.
DHL:
Rus pazarından çekildi.
Ericsson:
Rus pazarından çekildi.
Ford:
Tüm mağazaları kapatıldı.
Google Pay:
Kısmi engelleme
Google Haritalar:
Rusya için bilgi bloğu sağlamıyor.
General Motors:
Rusya'ya aktarım yapmayı durdurdu.
HP:
İçe aktarma yasağı
Instagram:
Rus propagandasını engelledi.
Intel:
Mikroçip tedariki yasaklandı.
Jaguar:
Rus pazarından çekildi.
Jooble:
Hizmet kaldırıldı.
Lenovo:
Rus pazarından çekildi.
LinkedIn:
Rusya'dan tam bir çıkışa hazırlanıyor.
Mastercard - kart üretiminin durdurulması, birkaç bankanın kapatılması
Mercedes - pazardan çıkış
Mitsubishi - 141 servis merkezinin kapatılması
Microsoft Office - çeşitli önlemler tartışılıyor
Mobil Dünya Kongresi - Rusya'nın bir delegasyonun akreditasyonunun reddi
Netflix:
Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurdu.
Çekimleri başlayan Zato dizisi dahil, 4 Rus dizisinin yapımı askıya alındı.
NFT - Rusya ve Belarus kullanıcılarının paralarını Ukrayna'ya aktaran bloke işlemi
NHL - Rusya'dan oyuncular için tam blok
Nintendo - Ruble cinsinden satın alma yasağı
Paysera - Engellendi
PayPal - Para çekme hesaplarını donduruldu
YouTube - yüzlerce RF kanalını ve bunların para kazanmasını engelleme
Warner Bros - tüm film dağıtımlarının iptali
Wolkswagen - ülkeden çıkış
Zoom - yazılım geliştirme lisans iptali
Visa - bankaların altındaki bloke eğitimi
Paramount - film dağıtımına blok
PlayStation - ödeme tamamlanamadı
Porsche - Rusya Federasyonu'ndan çıkıyor
Renault - pazardan çıkıyor
Samsung pay - hizmet engellemesi
Snapchat - Rusya ve Beyaz Rusya'daki uygulamadan çıktı
SpaceX - Starlink'in Ukrayna'ya teslimatı
Spotify - abonelik için ödeme yapılamıyor
Sony - film dağıtım bloğu
Twitter - Rus vatandaşlarının yeni hesap oluşturmasına yasak
TikTok - agresif pisliklerin ve sözde medyanın büyük yasağı
Toyota - 2.600 çalışanın işten çıkarılması