İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor

Dünyanın gözünü çevirdiği Rusya-Ukrayna savaşında sekizinci güne girildi. Bölgede tansiyon her geçen gün artarken, Rus ordusu havadan ve karadan kritik noktaları ele geçirmeye devam ediyor. Bugün yapılması gereken müzakere ertelenirken, Ukrayna ordusu ve halkı, Rusya’ya karşı direnmeye devam ediyor. İşte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler...

Vladimir Putin’in talimatıyla Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının sekizinci gününde Ukrayna ordusu Kiev yakınlarında Rus askerlerine karşı koymaya devam ediyor. İki ülke arasında geçtiğimiz gün yapılan altı saatlik müzakerelerden ateşkes çıkmadı.



Harkiv'e yeni saldırı



Ukrayna'nın Harkiv kentine yine bir saldırı düzenlendi. Bu sabahki saldırılarda Harkiv merkezdeki kamu binaları hedef alındı. Yetkililere göre, Ukrayna'nın ikinci büyük şehrinde yerleşim yerlerine ve yerel yönetim binasına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 yaralandı.



'İnşallah 3. Dünya savaşı çıkmaz'



Putin çok zeki ve dinamik bir lider. Nasıl böyle bir karar verdi pek anlamak kolay değil. Kendine haksızlık yapmış oldu. Bütün dünya’nın nefretini kazandı. İnşallah 3. Dünya savaşı çıkmaz. Bizim dayanışmamız manevi dua aracılığıyla. Bizden Zelenskinin istediği bu ve bunu seve seve veriyoruz. Zelenskinin ve ailesinin sağ salim kalmasını istiyoruz. Ölülerin ve yaralıların mümkün olduğunca az olmasını istiyoruz.



07:47: ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi.



07:40: İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Rusya'nın açtığı savaşa karşı direnişini sürdüren Ukrayna'ya silah yardımı yapacağını açıkladı.



23.19: Pentagon, Rusya'nın nükleer kuvvetleri teyakkuza geçirdiği açıklaması üzerine yanlış anlaşılmaması için Minuteman III balistik füze tatbikatını ertelediklerini açıkladı.



22.54: Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD’nin "Birleşmiş Milletler misyonundaki Rus diplomatları sınır dışı etme kararına" karşılık vereceklerini bildirdi.



22.52: Ukrayna'da ateşkesin sağlanması ve savaşın durması için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Macron, Rusya'ya karşı savaşta olmadıklarını aktardı. Ayrıca Macron, mümkün ve gerekli olduğu kadar Putin ile temas halinde kalmaya devam edeceğini belirtti.



22.02: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Rusya'nın diplomasiye ve müzakereye şans vermeden saldırı düzenlemeye devam etmesi büyük bir hata olur.



22.01: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenlerin çalmasının ardından büyük bir patlama sesi duyuldu.



21.44: Beyaz Saray, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Rusya ve Belarus'a yeni savunma yaptırımları getirme kararı aldı.



20.56: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un protesto edildiği Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzhaparova ayakta alkışlandı.



20.22: Almanya’nın, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gönderdiği silahların Ukrayna'ya teslim edildiği bildirildi.



20.09: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ile savaşta Rus askerlerinden 498'inin öldüğünü, 1597'sinin de yaralandığını açıkladı.



20.08: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını beşe karşı 141 oyla kabul etti.



19.25: Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.



19.20: AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca Ukrayna halkının ihtiyaçları için sekiz tırdan oluşan insani yardım konvoyunun Ukraynalı ve Moldovalı yetkililere teslim edildiği açıklandı.



19.17: ABD BM Temsilcisi: Rusya yasaklı misket bombaları ve vakumlu bombaları kullandı.



19.13: TBMM'de bugün Ukrayna için kapalı oturum yapıldı. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bilgilendirmede bulunduğu toplantıda konuşulanlar devlet sırrı kabul edilecek. Milletvekillerinin toplantıya ilişkin açıklama yapması da yasaklandı.



19.12: Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky:Rusya İskender füzeleriyle saldırdı. Ukrayna'nın AB üyeliği desteklenmeli.



19.00: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi: İkinci tur görüşmelerinde heyetin aynı kişilerden oluşacağını açıkladı.



18.58: Ak Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye savaşı derinleştirecek bir tutum içerisine girmeyecek.



17.40: İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Ekümenik Patriği ve İstanbul Başpiskoposu: Ukrayna halkı direniyor. Özgürlüklerini işgalci neden teslim etsinler? Ukrayna şu an Rusya işgali altındadır. Dindaş komşu olan iki ülke. Düne kadar Sovyet çerçevesinde Rus-Ukrayna beraberdiler. Buna rağmen Putin onlara karşı savaş açtı ve bunu kimse kabul etmedi. Dün Avrupa Parlamentosunda sayın Zelenski ayakta alkışlandı tüm dünyanın sempatisini kazandı.



17.39: Belarus ajansı: Rus heyeti müzakere için yolda, ikinci görüşmenin yapılacağı yere gidiyor.



16.44: Fed Başkanı Jerome Powell, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ABD ekonomisi üzerinde yüksek derecede belirsizlik etkisi yapıyor. Mart ayında faiz artırmanın uygun olduğunu düşünüyorum" dedi.



16.36: Everton, Rus şirketleriyle ticari sponsorluk anlaşmalarını askıya aldı.



16.12: Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rusya'nın 7 gündür süren saldırılarında 2 binden fazla Ukraynalı sivilin öldüğünü duyurdu.



16.04: Rus Silahlı Kuvvetleri Herson bölge merkezinin kontrolünü ele geçirdi.



15.28: BM, Rusya-Ukrayna savaşında dün itibariyle 874 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.



15.10: Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nden tahliyelerle ilgili yeni açıklama yayımlandı: Açıklamada şöyle denildi: Kıymetli Vatandaşlarımız, halen Kiev’de bulunup da ülkemize dönmek isteyen vatandaşlarımızın, güvenlikleri için azami düzeyde tedbir almak suretiyle sokağa çıkma yasağı başlamadan Büyükelçiliğimize gelmeleri gerekmektedir. Büyükelçiliğimizde toplanacak vatandaşlarımızı ilk fırsatta en uygun yoldan ülkemize göndermeyi planlıyoruz. Büyükelçiliğimizin adresi ihtiyaten aşağıda kayıtlıdır: Panasa Myrnoho St, 22, Kyiv. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız intikalde yardım için Konsolosluk Çağrı Merkezi ile (+90 312 292 29 29) temas edebilirler.



14.55:AB, yedi Rus bankasını uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkardı.



14.39: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: Rus heyeti bugün (çarşamba) öğleden sonra müzakere alanında Ukrayna heyeti ile görüşmelere hazır olacak.



14.36: Hollanda hükümeti, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeyi sürdürecek. Başbakan Mark Rutte, sosyal medya hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin şu paylaşımda bulunarak, "Giderek daha fazla Ukraynalı sivil ve sivil hedefler vuruluyor. Olası savaş suçları hakkında mümkün olduğunca çok kanıt toplanması büyük önem taşıyor. Hollanda, Ukrayna'yı askeri malzemelerle desteklemeye devam edecek" dedi.



14.36: Ukrayna Hava Kuvvetleri: Ukrayna'ya ait 2 adet MIG-29 savaş uçağı Kiev bölgesi üzerinde 2 Rus uçağıyla mücadeleye girişti. İki Rus uçağı imha edildi. Ukrayna 1 askerini kaybetti.





14.30: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisinin Danışmanı Arestovitch, "Ruslar İskender füzeleri kullandı. Rusya askeri okul öğrencilerini işgal bölgesine getirdi. Müzakerelerin ikinci turu bugün yapılacak. Heyet üyeleri aynı olacak" dedi.





14.00: Harkov Belediye Başkanı İgor Terekhov, "Rusya'nın hava ve roket saldırıları sonucu Harkov'da 4 kişi daha öldü, 9 kişi yaralandı. Terekhov, "Harkov Rusça konuşulan bir şehir. Harkov'da her dört kişiden birinin Rusya'da akrabaları var. Ancak şehrin bugün Rusya'ya karşı tutumu daha önce olduğundan tamamen farklı. Bunun olabileceğini asla beklemiyorduk. Tamamen Ukrayna halkına karşı soykırım uygulanıyor, bu affedilemez" dedi.





13.40: Rus rublesi, hükümetin aldığı önlemlere rağmen değer kaybını sürdürüyor. Dolar/ruble paritesi yüzde 5,9 artışla 107 seviyesine, avro/ruble paritesi de yüzde 6,5 yükselişle 119'a çıktı.



13.00: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'nın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyiz. 3. dünya savaşı nükleer ve yıkıcı olur. Ukrayna tarafı, ABD'nin talimatıyla Rusya ile müzakereleri ağırdan alıyor. Yaptırımlara hazırdık ama sporculara, gazetecilere ve kültür sektörü temsilcilerine karşı yaptırım uygulanmasını beklemiyorduk. Ukrayna halkı kendi hükümetini seçer, ancak hükümetin Ukrayna'nın tüm milletlerini temsil etmesi gerekiyor. Kırım Rusya'nın bir parçasıdır ve pazarlık konusu değildir."



12.56: Rusya’nın muhalefet lideri Alexey Navalny, Rusya’daki ve Belarus’taki halkı şehirlerinin meydanlarına gitmeye ve Ukrayna'nın işgalini protesto etmeye davet etti.





12.47: İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna'ya asker göndermeyeceklerini, NATO'nun da asker göndermesinin öngörülmediğini söyledi. İspanya'nın "Ukrayna direnişi için askeri saldırı malzemesi" göndereceğini açıklayan Sanchez, "Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz, NATO'nun da asker göndermesi öngörülmüyor" diye konuştu.



12.38: Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya'nın müzakereler için hazır olduğu belirtildi. Açıklamada, "Ukrayna heyetinin katılıp katılmayacağı net değil" denildi. Açıklamada "Rus heyeti bugün akşam saatlerine kadar bekleyecek, görüşmelere devam etmeye hazır olacak. Putin'e kamu desteği seviyesinin çok yüksek olduğunu biliyoruz" ifadelerine yer verildi.



11.50: Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Ukrayna ile Rusya arasında Belarus sınırında gerçekleştirilecek ikinci tur görüşmelerine ilişkin tarihin belirlenmediği ve günü belirlemek için konuşmaların devam ettiğini söyledi.



11.47: Kiev’e yönelen Rus konvoyu, araçların bozulması nedeniyle istenen hızda ilerleyemiyor.



11.14: Rusya-Ukrayna arasındaki ikinci müzakere ertelendi.



Kiev'deki Rus bombardımanından kaçarak Chernovtsy'e ulaşan Alman vatandaşı Ira, Türklerin tahliyesi için gönderilen otobüslerle sınırı geçebilmek için talepte bulundu. Türk otobüsüne kabul edilmesinin ardından Alman kadın, gözyaşlarına boğuldu. Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan Ira, 'Türkler Ukraynalılara karşı her zaman arkadaşça davrandı. Türk halkına ve Türk hükümetinin tüm desteklerine minnettarız' dedi.



11.09: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Rusça, Ukrayna’da okullardan, üniversitelerden, kamu hayatından, genel olarak günlük hayattan çıkarılıp atılıyor. Ana dilde konuşma hakkını insanların işleriyle, sağlıklarıyla veyahut hayatlarıyla ödemeleri, Ukrayna’da nadir görülen bir olay değil.



Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da şimdilik gıda sıkıntısı yaşanmıyor. Kuşatmadaki Kiev'de bulunan Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz, birçok ürünün market raflarında bulunduğunu ancak fiyatların yüzde 200'e yakın oranda arttığını aktardı.



11.00: Lavrov: İrlanda’da İngilizcenin, Belçika’da Fransızcanın, İtalya’da Almancanın yasaklandığını düşünün. Böyle bir şeyi düşünmek dahi mümkün değil. Ukrayna’da Rusçaya saldırılması, aydınlanmış Batı’da kınamaya neden olmadığı gibi, kimi Batı ülkeleri tarafından destekleniyor da.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi altıncı gününde. Kiev'de bombardımandan kaçan 23 yaşındaki Ukraynalı Olga, Ukrayna'da bulunan Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'e konuştu. “Ruslar İsrailliler gibi bombalıyor' diyen Olga, tahliye konusunda yardımcı olmayan Avrupa Birliği'nin kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Türkiye'ye yardımları için özel olarak teşekkür eden Ukrayna vatandaşı, “Havaalanına gidip oradan Türkiye'ye gidecektik. Türkiye'de isteyebileceğiniz her şeye sahipsiniz. Buradaki Türk restoranları, Türk öğrenciler hepsi çok iyiler. Yardımınız için çok teşekkür ederiz' dedi.



10.55: Mariupol Belediye Başkanı: Salı akşamdan bu yana yoğun bombardıman yapıldığı için yaralılar tahliye edilemiyor.



10.39: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini ele geçirdiğini açıkladı.



10.29: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yeni bir açıklama yaptı. Zelenskiy, "Bugün Ukraynalılar yenilmezliğin sembolüdür. Herhangi bir ülkedeki insanların her an dünyanın en iyi insanları olabileceğinin sembolü. Zafer Ukrayna'nın olacak" dedi.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası savaşın ortasında kalan Türklerin tahliyesi sürüyor. Türkiye'den gönderilen tahliye otobüsleri, Ukrayna'nın batısında yer alan Chernovtsy'de. Otobüsler, şehirde bulunan ve trenle gelecek Türkleri aldıktan sonra Türkiye'ye doğru yola çıkacak. Türklerin tahliyesini görüntüleyen yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz, farklı ülkeler mensup yabancıların, ülkeden ayrılabilmek için Türkleri bekleyen otobüslerin kapısını çaldığını aktardı.



10.10: Ukrayna’nın başkenti Kiev’in batısındaki Jitomir kentinde 95. Tugay Üssü yakınları ’Kalibre’ seyir füzesiyle hedef alındı. Kente yönelik saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.



'Tarafsız kalmak için zaman yok'



Zelenskiy, "Rusya, soykırım anıtının bulunduğu Babyn Yar'ı vurarak tarihimizi silmeyi hedefledi. 6 günlük savaşta yaklaşık 6 bin Rus öldürüldü" diye konuştu. AB'ye üyelik teklifine destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Tarafsız kalmak için zaman yok" dedi



10.27: Ukrayna’nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve binlerce Türk öğrencinin de eğitim gördüğü Kharkiv Karazin Üniversite binasını vurdu. Harkov’daki saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.



"Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı var"



Ukrayna'daki son gelişmeleri aktarmak için yola çıkan yenisafak.com muhabiri Taha Hüseyin Karagöz, Romanya'ya ulaştı. Ukrayna'ya gideceğini duyurmasının ardından orada yaşayan Türklerin yoğun bir şekilde mesaj attığını belirten Karagöz, 'Onlardan biri Kiev'e ulaşırken bize mihmandarlık yapacak. Bu milliyetçiliğe girmiyor ama aramızdaki bu dayanışma bize güç veriyor. 82 milyon olarak bizi kenetleyen şey sanırım bu.' dedi.

Bölgedeki yardım tırlarının 10'undan 8'inin Kızılay'a ait olduğunu söyleyen Karagöz, 'Otobüslerin hemen hepsi Türk Bayrağı taşıyor. Kafanızı çevirdiğiniz yerde Türk bayrağı görüyorsunuz. Bu bazen yardım tırı bazen de tahliye otobüsü şeklinde oluyor.' ifadelerini kullandı.



10.13: Ukrayna’nın Harkiv kentinde Rusya’nın bombardımanı sonucu polis merkezi ağır hasar gördü. Ukrayna Acil Durumlar Servisi’nden yapılan açıklamada kurtarma ekiplerinin bölgede olduğu, can kaybı ve yaralı sayısının henüz belirlenemediği belirtildi. Görüntülerde, hedef alınan binada yangın çıktığı ve çatısının çöktüğü görüldü.



10.01: Harkiv'deki saldırılarda 21 kişi hayatını kaybetti, saldırılarda 112 kişi de yaralandı.



07:22 İngiltere hükümeti, Ukrayna’nın işgalinde Rusya’ya yardımcı olan rolü nedeniyle Belarus’a yaptırım uygulayacağını duyurdu.



Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası savaşın ortasında mahsur kalan Türkleri kurtarmak için yola çıkan otobüsler Romanya'ya ulaştı. yenisafak.com'dan Taha Hüseyin Karagöz'e konuşan otobüs şoförleri, toplam 26 otobüsün Kiev'e hareket halinde olduğunu ve 24 saattir yolda olduklarını aktardı. Öte yandan Ukrayna'ya insani yardım götüren Kızılay TIR'ları da Rusçuk sınır kapısına ulaştı.



07:20: Japonya'nın Kiev Büyükelçiliğinin faaliyetlerinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici olarak durdurulacağı bildirildi.



07:00 ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.



05.18: ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısı nedeniyle ABD'nin hava sahasını tüm Rus uçaklarına kapattıklarını duyurdu.



01.02: AA: Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde patlama sesleri duyuluyor.



TVNET İstihbarat Şefi İsmail Umut Arabacı bölgede yaşanan son durumu Odessa'dan aktardı. Sokak çatışmalarının çok sık yaşandığını kaydeden Arabacı, şehrin çok önemli bir kısmının kum torbalarıyla çevrildiğini ve silahlı askerlerin bu caddelerin kontrolü aldığını belirtti. Odessa'nın hem turizm hem de ekonomik açıdan Ukrayna'nın en önemli şehri olduğunu vurgulayan Arabacı, 'Rusya Ukrayna'nın denizle olan bu bağını kesmek için Odessa limanında pek çok savaş gemisi tutuyor.' ifadelerini kullandı. Elçilik önünde tahliyelerin de devam ettiğini belirten Arabacı, 'Burada sürekli otobüs bekletiliyor. Dolan otobüsler buradan Moldova'ya doğru yola çıkıyorlar.' dedi.



00.24: Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, bazı Rus bankalarının uluslararası para transfer sistemi SWIFT'ten çıkarılması, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu projelerine katılım yasağı ile Sputnik ve RT'ye yayın yasağı getirilmesine karar verdi.



00.02: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, ülkeden nakit olarak 10 bin dolar üzeri döviz çıkartılması yasaklandı.