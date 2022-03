İhracat yapan firmalara Merkez Bankası'ndan düşük faizli kredi müjdesi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) ev sahipliğinde, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve sanayicilerle bir araya geldi. İstişare toplantısında, ekonomideki son gelişmeler değerlendirildi.Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, organize sanayi bölgelerinin Türkiye'nin 81 ilinde sanayi üretimine odaklanan ilk ve tek planlı sanayi alanları olduğuna vurgu yaparak, Merkez Bankası'nın aldığı kararların ülkenin sanayi üretiminin yüzde 45'ini gerçekleştiren OSB sanayicileri için kritik önemde olduğunu söyledi.KÜTÜKCÜ, İŞLETME SERMAYESİ DESTEĞİ İSTEDİBaşkan Kütükcü, konuşmasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'na, Merkez Bankası'nın piyasaları regüle eden tüm adımları ve iki yıl ödemesiz on yıl vadeli yatırım kredileri için teşekkür ederek, OSB'lerin taleplerini iletti.Merkez Bankası tarafından yapılan tüm faiz indirimlerini desteklediklerini, ancak sanayicilerin halen uygun finansmana erişimde zorluklarla karşılaştığını ifade eden Kütükcü, bankaların sanayicilerin finansmana erişimini kolaylaştırmasını istedi.Kütükcü, “Şu an da tüm dünya ile birlikte ülkemizde de ciddi bir enflasyon baskısı var. Emtia ve enerji fiyatları başta olmak üzere, hemen her alanda yaşanan olağanüstü fiyat artışları, işletmelerimizin sermayelerini adeta eritti. Daha önce 10 birim işi yapabilmek için 100 liralık sermayeye ihtiyaç varken, son yıllarda emtia fiyatlarında yaşanan yükselişler nedeniyle bugün en az 250 liralık sermayeye ihtiyaç var. Dolayısıyla işletmelerimizin, sermaye ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni destek mekanizmaları hayata geçirilmeli. Ayrıca uzun yıllar ülkemizin en büyük sıkıntılarından olan ve son dönemde yeniden gündemimize gelen enflasyonla mücadele konusuna Merkez Bankamızla birlikte, hep beraber odaklanmalıyız” dedi.KGF desteklerindeki limitlerin de artırılması gerektiğini ifade eden Kütükcü, sanayicilerin Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat hesabında vadelerin 6 ay yerine 3 aya çekilmesi gibi taleplerini de ileterek, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan destek istedi.‘TÜRK EKONOMİSİ BAŞARILI BİR SINAV VERİYOR'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da konuşmasında, Türk ekonomisi açısından organize sanayi bölgelerinin çok önemli olduğuna dikkat çekti. Kavcıoğlu, Türkiye'nin sanayicilerin büyük gayretiyle dünya konjonktüründe başarılı bir sınav verdiğini anlattı. Türkiye'nin 2021 yılında yüzde 11 büyüme gösterdiğini hatırlatan Kavcıoğlu, “Pandemi dönemi öncesi rakamlarla bu dönemi kıyasladığımızda, sanayicilerin, sizlerin gayreti ve tüm sektörlerin çabasıyla pandemi öncesi rakamların çok üzerine çıktığımızı görüyoruz.” dedi.Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracat ana politikalarında desteklenmeye, finanse edilmeye devam edeceğini ifade eden Başkan Kavcıoğlu, konuşmasında hedefli kredi vurgusu yaptı.Kavcıoğlu, Merkez Bankası olarak üretim, yatırım, istihdam ve ihracat hedefleyen tüm işletmelerin yanında olduklarının altını çizerek, şunları söyledi:“Enflasyonist baskı yapmadan, üretim ve istihdam yaratacak, ihracatı artıracak, ithal ikamesi ürünler için yatırım yapılacak tüm adımların arkasında olacağımızı çok net ifade ediyorum. Bugün 30 milyar dolara çıkardığımız Eximbank kredilerini hem Eximbank kanalıyla hem tüm bankalar kanalıyla, uzun vadeli, düşük faizli olarak ihracatçı firmalarımıza, aynı zamanda ihracat yapan ithalatçı firmalarımıza da kullandırıyoruz.”Kavcıoğlu, konuşmasının ardından OSB başkanları ve sanayicilerin sorularını cevapladı.