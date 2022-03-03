Hüseyin Elmalıpınar Kimdir? Hüseyin Elmalıpınar Neden Öldü?
Hüseyin Elmalıpınar birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Hüseyin Elmalıpınar kimdir sorusu yer aldı. Peki, Hüseyin Elmalıpınar kimdir? Hüseyin elmalıpınar kaç yaşında? Hüseyin Elamlıpınar neden vefat etti? İşte merak edilenler...
Hüseyin Elmalıpınar birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Vefat haberinin ardından Hüseyin Elmalıpınar kimdir ve Hüseyin Elmalıpınar neden öldü soruları en sık aratılanlar arasında yer aldı. 51 yaşındaki başarılı oyuncu sevenlerini acı haberle oldukça üzdü. Vefatının ardından konu hakkında araştırmalar detaylandırıldı. Hüseyin Elmalıpınar kimdir ve Hüseyin Elmalıpınar neden öldü sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Hüseyin Elmalıpınar Neden Öldü?
Gelen acı haberin ardından ünlü oyuncunun vefatıyla sarsılan birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında Hüseyin Elmalıpınar neden öldü sorusu yer alıyor. 51 yaşındaki başarılı oyuncunun Şişli Feriköy'de sokakta yürürken kalp krizi geçiren Hüseyin Elmalıpınar gerekli müdahalenin yapılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Elmalıpınar hastanede hayatını kaybetti.
Hüseyin Elmalıpınar Kimdir?
Vefat haberinin ardından birçok kişi Hüseyin Elamlıpınar kimdir sorusuna cevap aramaya başladı. Bu kapsamda birçok vatandaş ünlü oyuncunun hayatını ve rol aldığı yapımları merak ediyor. 23 Mart 1971 tarihinde dünyaya gelen Hüseyin Elmalıpınar aslen Ankaralıdır. 1995 yılında oyunculuk akriyerine adım attıktan sonra birçok projede yer almıştır. İlk deneyimini Çiçek Taksi’de yaşamasının ardından . 2009'da Kolpaçino filminde canlandırdığı kabadayı rolüyle tanınarak birçok kişi tarafından sevildi. 2007 yılında yer aldığı Kutsal Damacana filminde bir repliğiyle patlama etkisi yaratmıştır. Hüseyin Elmalıpınar projeleri şu şekilde sırlanabilir;
Filmografi
2021 Aşkın Gönül Yazısı
2019 Bizim Semtin Çocukları
2018 Dalavere
2018 Yarı Yol
2018 Acemi Hırsız
2018 Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn
2018 Bende Kal
2018 Döndüm Ben
2018 Hadi Ya
2017 Karımı Gördünüz mü?
2017 Aşka Geldik
2017 Kayseri Aslanı: Çin İşi
2017 Sinyalciler: Son Akşam Yemeği
2016 Parayı Bulduk
2016 Oğlan Bizim Kız Bizim
2016 Oldu mu Şimdi?
2015 Soğuk Ölüm
2015 Düğün Dernek 2: Sünnet
2014 Yolunda A.Ş.- Çinçin Bağları Hikayesi
2014 Vay Başıma Gelenler 2,5
2014 Sonsuz Bir Aşk
2014 Kaçış 1950
2014 Gülcemal
2013 Vay Başıma Gelenler
2010 Kutsal Damacana Dracoola
2009 Çıngıraklı Top
2009 Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi
2009 Kanal-İ-zasyon
2007 Kutsal Damacana
2004 Kayıp Cennet İnsanları
2000 Gökten Düşen Hazine
1998 Cumhuriyet
Televizyon
2016 Cesur Yürek
2016 In the Same Garden
2014 Şimdi Onlar Düşünsün
2014 Mihrap Yerinde
2012 Düşman Kardeşler
2011 Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas
2010 Geniş Aile
2009 Ah Kalbim
2008 İpsiz Recep
2008 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (TV Filmi)
2008 Gece Gündüz
2008 Eşref Saati
2006 Arka Sokaklar
2006 Acı Hayat
2004 Melekler Adası
2004 Karım ve Annem
2004 Cennet Mahallesi
2004 Aşk Mahkumu
2003 Kurtlar Vadisi
2002 Ekmek Teknesi
2000 Üvey Baba
1999 Deli Yürek
1995 Çiçek Taksi
Görev Aldığı Yapımlar
Aşkın Gönül Yazısı, 2021, Oyuncu
Dünya Hali, 2021, Oyuncu
Bizim Semtin Çocukları, 2020, Oyuncu
Hemen Döneriz, 2019, Oyuncu
Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn, 2018, Oyuncu
Hadi Ya, 2018, Oyuncu
Yarı Yol, 2018, Oyuncu
Gürbüz: Hadi Allah'a Emanet, 2018, Oyuncu
Acemi Hırsız, 2018, Oyuncu
Dalavere, 2018, Oyuncu
Döndüm Ben, 2018, Oyuncu
Parayı Bulduk, 2017, Oyuncu
Sinyalciler, Sinyalciler: Son Akşam Yemeği, 2017, Oyuncu
Aşka Geldik, 2017, Oyuncu
Karımı Gördünüz mü?, 2017, Oyuncu
Bende Kal, 2017, Oyuncu
Oğlan Bizim Kız Bizim, 2016, Oyuncu
Oldu mu Şimdi?, 2016, Oyuncu
Yolunda A.Ş. - Çinçin Bağları, 2015, Oyuncu
Gülcemal, 2014, Oyuncu
Vay Başıma Gelenler, 2013, Oyuncu
Düşman Kardeşler, 2012, Oyuncu
Çıngıraklı Top, 2009, Oyuncu
Kolpaçino, 2009, Oyuncu