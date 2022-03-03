Hillary Clinton’ın Rusya Ukrayna savaşı önerisi şoke etti! Suriye modeli devreye sokulacak!

Rusya Ukrayna savaşı 8. gününde de devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy müzakerelerinden henüz bir sonuç çıkamazken, her iki tarafta da ağır kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna tarafından yapılan açıklamalarda 9 bin Rus askerinini öldürüldüğü belirtilirken ülke genelinde gönüllü siviller de Rus ordusuna karşı silahlanarak savaşıyor. Bölgeden şiddetli görüntüler gelmeye devam ederken Ukrayna’ya desteğini belirten ABD’den savaşın seyrini değiştiren skandal bir öneri geldi. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın Ukrayna'da Rusya işgalini önlemek için El Kaide ve DEAŞ benzeri modellerin oluşturulması gerektiği mesajını veren skandal sözleri büyük tepki topladı.

Rusya Ukrayna savaşında birinci hafta geride kaldı. Şiddetli çatışmalarda 8. günde de karşılıklı kayıplar yaşanırken Ukraynalı yetkililer şimdiye dek 9 bin Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna sokaklarında büyük Rus konvoylarının ilerleyişi sürerken, Ukrayna yardım çağrısında bulunmaya devam ediyor.



UKRAYNA'YA 'EL KAİDE' ÖNERİSİ



Ukrayna ordusuna silah desteği sağlayan Avrupa ülkelerine sığınan Ukraynalıların sayısı her geçen gün artarken, Ukraynalı siviller de silahlanarak Rus ordusuna karşı savaşıyor.



Şiddetli çatışmalar devam ederken ABD'den gelen ikiyüzlü bir açıklama, gündeme damgasını vurdu. Eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı galip gelmesinin, Afganistan ve Suriye'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ benzeri yapılarla mümkün olacağını savundu.



ABD'li medya kuruluşu MSNBC kanalına yaptığı açıklamada Clinton, Sovyetler Birliği'nin 1980'deki Afganistan müdahalesini hatırlattı. Konuşmasında o dönemde, daha sonraları El Kaide olarak adlandırılacak örgütün oluşumuna büyük destek veren ABD'nin izlediği ikiyüzlü politikadan bahsetmeyen Clinton, o desteğin benzerinin bugün Rusya'nın askeri hareket yürüttüğü Ukrayna'ya verilmesi gerektiğini söyledi.



Afganistan'a hiçbir ülkenin doğrudan askeri müdahalede bulunmamasına rağmen, pek çok ülkenin silah ve 'danışman' gönderdiğini söyleyen Clinton, "Bence insanların şu anda aradığı model bu. Eğer bölgede yeterli silahlandırma yapılabilirse bu, Rusya'yı yıldırabilir" ifadelerini kullandı.



Afganistan'da bulunan örgütlere yapılan silah yardımlarının 'istenmeyen sonuçlara' yol açsa da Rusya'nın bölgeden sürülmesini sağladığını belirten Clinton, Ama gerçek şu ki, çok motive edilen ve ardından finanse edilip silahlandırılan bir isyan, temelde Rusları Afganistan'dan sürdü" vurgusunda bulundu.



SAVAŞ LOBİSİ YÜZSÜZLÜĞÜ



Rusya'nın Suriye'deki faaliyetlerini de hatırlatan Clinton, bu durumun DEAŞ gibi örgütlerin ortaya çıkmasına yol açmasının gerekliliğini de vurguladı.



İki benzer yapılanmanın temel farklılıklar olsa da Ukrayna'da da oluşması gerektiği mesajını veren Clinton, "Hem Ukrayna hükümet güçlerine hem de gönüllü savaşçılara silah sağlanması, silah sevkiyatlarının komşu ülkelerin sınırlarından Ukrayna'ya geçebilmesi gerektiğini" savundu.



Clinton'ın bu sözleri, yıllardır terör örgütü finansmanlığını üstlenen ABD savaş lobisinin yüzsüz tutumunu da gözler önüne serdi.