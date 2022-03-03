Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarih verdi: Enflasyon tek haneye inecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla mücadele ve fahiş fiyat uygulayan işletmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, "Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız." vurgusunu yaptı.Bakan Nebati sosyal medya hesabı Twitter'dan şu mesajları paylaştı:Salgın sonrası dönemde küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma neticesinde enflasyonun gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde etkili olduğuna birlikte şahit oluyoruz.Bu süreçte ülkemizde de özellikle enerji ve diğer emtia fiyatları kaynaklı baskıların etkili olduğunu ve Şubat ayında yıllık TÜFE'nin yüzde 54,44'e, ÜFE'nin ise yüzde 105,01'e ulaştığını görüyoruz.'FAHİŞ FİYAT UYGULAYAN İŞLETMELERİ DENETLİYORUZ'Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ettiğimizi yakın zamanda gıda ürünlerinde ve elektrikte yaptığımız KDV indirimleri ile gösterdik.Ayrıca, diğer Bakanlıklarımız ile iş birliği içerisinde fahiş fiyat uygulayan işletmelerin denetlenmesine ve gerekli yaptırımların uygulanmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Önümüzdeki dönemde mali disiplin içerisinde enflasyon ile mücadeleyi sürdürmekte kararlıyız.'DÖVİZ KURUNU DÜŞÜRDÜK, ENFLASYONU DA DÜŞÜRECEĞİZ'Enflasyon karşısında yaşadığımız zorluklarda takılı kalıp hadiseyi sonsuza dek sürecek gibi görmek, bizim bakış açımızda yer almamaktadır. Döviz kurunu kapsamlı ve yenilikçi metotlar ile düşürdüğümüz gibi enflasyonu da önümüzdeki dönemde düşüreceğiz.2023 Haziran seçimlerine de tek haneli bir enflasyon rakamı ile gireceğiz. Unutmayalım ki gerçekten her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.