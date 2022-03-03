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Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Rusya-Ukrayna savaşı 8. gününde kanlı bir şekilde devam ediyor. Gece boyu bombardıman sürerken gün ağarınca korkunç görüntüler objektiflere yansıdı. Ukrayna ve Rusya heyetlerinin ikinci tur müzakereleri bugüne ertelendi. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. İşte bölgedeki yıkım kareleri...

Ekleme: 3.03.2022 - 09:33 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 8. gününde çatışmalar devam ediyor.

Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti.

Harkov'da bombardıman ise devam ediyor.

Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde çatışmalar devam
ediyor.

Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti.

Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi.

İşte bölgeden fotoğraflar...

Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...


Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...

Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...
Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...
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