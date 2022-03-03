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Enflasyon rakamları açıkladı!

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

Enflasyon rakamları açıkladı!
Ekleme: 3.03.2022 - 10:06 Güncelleme: 3.03.2022 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Enflasyon rakamları açıkladı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisini aktardı.

TÜFE'de 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,98 artış gerçekleşti.


Tüketici fiyat endeksi Ocak 2022'de yıllık yüzde 48,69, aylık ise yüzde 11,10 artmıştı.
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