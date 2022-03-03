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Emine Erdoğan'dan kadına şiddet mesajı!

Başkan Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan: Kadına yönelik şiddet insanlığa musallat olmuş habis bir urdur. Şiddet sadece maruz kalan kişiyi değil tüm toplumu etkileyen yıkıcı bir olgu

Ekleme: 3.03.2022 - 09:11 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan kadına şiddet mesajı!
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Adalet Bakanlığı, "Kadınların adalete erişiminin güçlendirilmesi" projesi başlattı.
Kadınların adalete erişimini güçlendirme ve kadına yönelik şiddetle mücadelede yasaların etkin uygulanmasını hedefleyen projenin açılış programına mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan şunları söyledi:

"Kadına yönelik şiddet maalesef tüm dünyada ortak olarak tecrübe edilen insanlığa musallat olmuş habis bir urdur. Şiddetin hiçbir topluma, kültüre ya da coğrafyaya özel olmadığını biliyoruz. Şiddet olgusu sadece maruz kalan kişiyi değil tüm toplumu etkileyen yıkıcı bir olgudur. Hükümetimiz bu konuya sıfır tolerans ilkesi ile yaklaşıyor. Şiddetin hiçbir türünü ve bahanesini maruz görmüyor, şiddetle mücadeleyi çok disiplinli bir çalışma alanı olarak ele alıyor, bu nedenle kurumlarımız ortak çalışmalar yürütüyor. Bu gayretin iyi sonuçlar vermesini diliyor, kadınların adalete tam ve eksiksiz eriştikleri bir dünya temenni ediyorum."

Toplantı Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcı Fatma Öncü, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström ve BM Kadın Birimi Ülke Direktörü Asya Varbanova'nın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte kadınların güçlenmesi ve kadınlara yönelik şiddetin son bulması için ulusal ve uluslararası çapta işbirliği mesajları verildi.
İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Ajansı ve UN Women'ın ortak finanse ettiği proje kapsamında, Aile Mahkemesi hâkimleri ve Aile İçi Şiddet ve Kadına Yönelik Şiddet Bürolarında görevli cumhuriyet savcıları ile çalıştaylar düzenlenecek. Projenin toplam bütçesi 416 bin 332 dolar.
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