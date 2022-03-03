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Beyaz Gazete
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Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter'da bir kullanıcının tweet'ini yanıtladı. Musk, "600 millik (yaklaşık 965 km) bir Model S'yi 12 ay önce yapabilirdik" dedi. Ancak bunun ürünü olumsuz etkileyeceğinden bahsetti.

Ekleme: 3.03.2022 - 19:40 Güncelleme: 3.03.2022 - 20:08 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti
Tesla ve SpaceX gibi şirketlerin yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı çok sık kullanıyor. Musk'ın neredeyse attığı her tweet gündem oluyor. Şimdi ise ünlü milyarderin Tesla ile alakalı attığı bir tweet dikkatleri üzerine çekmiş durumda.

ELON MUSK: YAPABİLİRDİK AMA GEREKSİZ OLACAKTI

Elon Musk, Whole Mars Catalog isimli bir Twitter kullanıcısına verdiği yanıtta, 600 mil (yaklaşık 965 km) menzile sahip bir Tesla Model S'i 12 ay önce yapabileceklerini söyledi. Ancak böyle bir durumda neredeyse tamamen gereksiz bir pil kütlesinin taşınacağını kaydetti.

Elon Musk'ın sözleri otomobil dünyasının dikkatini çekti

Elon Musk'ın esasen söylemek istediği şey, daha yüksek menzilin daha yüksek kapasiteli bir pil gerektirmesi ve bunun da daha büyük ve daha ağır bir pil takımı anlamına gelmesi. Bu da hızlanmayı, yol tutuşunu ve verimliliği olumsuz etkilerdi.

Ünlü milyarder son olarak yüksek menzilli Tesla aracının hemen hemen herkesin kullanacağından daha fazla menzile sahip olduğunu belirtti.
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