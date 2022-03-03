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DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!

Bugün Ankara'da geçekleştirilen DEVA Partisi'nin Kadın Zirvesi'ni, muhalif kimliği ile tanınan gazeteci Özlem Gürses gerçekleştirdi.

DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!
Ekleme: 3.03.2022 - 14:01 Güncelleme: 3.03.2022 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!
Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi, geçen yıl ilkini düzenlediği Kadın Zirvesi'nin ikincisini bugün Ankara'da gerçekleştirdi

“Kadın varsa çözüm var” diyerek bu sene DEVA Kadında Zirvesi’nin sunuculuğunu ise CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Özlem Gürses yaptı.

"PARTİMİZ..."
Zirvenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Gürses, partinin misyonunu sahiplenerek "DEVA ile ilgisi olmayan, gönüllümüz, partimize üye olmayan, teşkilatımızda bulunmayan katılımcılar var, onlara da hoş geldiniz demek istiyorum." ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!

BABACAN'DAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TEPKİSİ
Zirvede Özlem Gürses'in davetiyle kürsüde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Babacan, sözleşmenin kaldırılmasını otoriter hadsizlik olarak niteleyerek "İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılma kararı gibi otoriter hadsizliklere bir daha izin vermemek amacıyla, kadınların her alanda temsil gücünün artması gerektiğine inanıyorum. Bu otoriter yönetime karşı en güçlü duruşun, kadınlardan geldiğini çok iyi biliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ali Babacan'ın konuşması sonrası ise Özlem Gürses tarafından çiçek takdim edildi
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DEVA Partisi'nin programını CHP'ye yakınlığıyla bilinen Özlem Gürses sundu!
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