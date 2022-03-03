  • USD: 14,04 - 14,06
  • EURO: 15,57 - 15,60
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan hastaneler için randevu talimatı

Salgın sebebiyle hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun çözülmesi için kurmaylarından çalışmalara başlamasını istedi.

Ekleme: 3.03.2022 - 09:23 Güncelleme: 3.03.2022 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda hastanelerde muayene olma ve randevu alma sürelerinin uzaması da ele alındı.

HASTANELERDE YIĞILMALAR BAŞLADI

Bazı vekilleri koronaviürüs sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığını, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

ÇALIŞMALAR BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili acil çalışma yapılması için talimat verdi.
Harabe şehir: Harkov! Bombardıman sürüyor! İşte bölgeden dehşet görüntüleri...
Moody's, Fitch Ratings ve Standard and Poor's, Rusya'nın kredi notunu düşürdü
1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım başladı
AK Parti'den önemli adım! Ticari hesaplara TMSF güvencesi geliyor
FETÖ'yle mücadele zirvesinde çarpıcı rapor açıklandı! İtirafçı oranı yüzde 37
İşgalde sekizinci gün: Rus ordusu adım adım ilerliyor
Resmî Gazete'de yayımlandı! Ukrayna'dan ithal edilen ürünler...
OHAL ilan ettiler! Sayıları 20 bini buldu
Müzakerede ikinci görüşme yarın
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rus oligarkların tüm mal varlıkları ele geçirilecek
Romanya'ya ait savaş uçağı ve askeri helikopter düştü:5 ölü!
Rusya'dan flaş Türkiye açıklaması! Takdirle karşılıyoruz
Biden'dan, 'Ukrayna'da savaş suçu' iddiaları ile ilgili soruya çekimser cevap: Bunu söylemek için çok erken
Beşiktaş Türkiye Kupası'ndan elendi
Avrupa’nın ırkçı siyasetine yenisi eklendi: Fransız siyasetçi AB’nin iki yüzlülüğünü savundu
2 Mart koronavirüs verileri açıklandı!
MEB 81 ile yazı gönderdi! Okullarda sosyal etkinlikler yapılabilecek
Akılalmaz yasaklar! Bunu da yaptılar: Avrupa’da yaşayan Ruslar büyük zorluk yaşıyor
AK Parti'den Rusya açıklaması: İşgale kültür düşmanlığı ile cevap verilmez
Bayraktar AKINCI B TİHA gökyüzüyle buluştu
Otomobilde fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı! Hareketlilik başladı

Otomobilde fiyatlar düştü, limit ve vade sayısı arttı! Hareketlilik başladı

Kriz onları vurdu! Fiyatlar yüzde 60 düştü

Kriz onları vurdu! Fiyatlar yüzde 60 düştü

3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak?

3 Mart Perşembe hangi illerde okullar tatil olacak?

Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık liste paylaştı! Bu markalardan uzak durun

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?