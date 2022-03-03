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Çin önceden biliyordu: Ukrayna'nın işgal tarihi için pazarlığa oturdular

The New York Times, Çin'in Rusya saldırısından önceden haberdar olduğunu öne sürdü. İddialara göre Çin, Putin'den Kış Olimpiyatları bitene kadar beklemesini istedi. Pekin haberi anında yalanladı. Ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için seçtiği tarih söz konusu pazarlığı doğrular nitelikte.

Çin önceden biliyordu: Ukrayna'nın işgal tarihi için pazarlığa oturdular
Ekleme: 3.03.2022 - 13:07 Güncelleme: 3.03.2022 - 13:09 / Editör: Ozge Selin
Çin önceden biliyordu: Ukrayna'nın işgal tarihi için pazarlığa oturdular
Rusya ve Çin'in diplomatik ilişkileri son zamanlarda hiç olmadığı kadar iyiydi.

ÇİN 'ASKERİ OPERASYON' DEDİ

Rusya'yı açık bir şekilde destekleyen Çin, “işgal” tabirinden kaçınarak Rusya’nın saldırısına “özel askeri operasyon” demeyi tercih etti. Ancak savaşta 8. güne girilirken Çin'in söylemleri değişmeye başladı.

Çin Devlet medyası Daily China Rusya'nın başlattığı saldırı için dün ilk kez işgal kelimesini kullandı. Sözcük daha sonra söz konusu haberden kaldırılsa da Twitter hesabında kaldı.

SAVAŞ OLDUĞUNU İLAN ETTİLER

Çin Dışişişleri Bakanı Wang Yi de saldırının Rusya'nın tanımladığı gibi 'özel bir askeri operasyon' değil 'gerçek bir savaş' olduğunu kabul etti ve ateşkesin gerçekleştirilmesinde arabuluculuk rolü oynamayı teklif etti.

'ÇİN İŞGALDEN HABERDARDI'

The New York Times Gazetesi çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Gazetenin ele geçirdiği istihbarat raporuna göre Çin, savaş kararından haberdardı.

'OLİMPİYATLARIN BİTMESİNİ BEKLE'

Hatta Çin, Putin'den Ukrayna işgalini Pekin'deki Kış Olimpiyatları sonrasına kadar ertelemesini istedi.

New York Times söz konusu pazarlığın Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında mı yoksa üst düzey yetkililer arasında mı yapıldığını belirtmedi.

PEKİN'DEN JET YALANLAMA

Dünya gündemine bomba gibi düşen iddiaya Pekin cephesinden cevap gecikmedi. Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyui iddiayı temelsiz bir spekülasyon ve Çin'i karalama girişimi olarak reddetti.


PUTİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILMIŞTI

Putin, pek çok ülkenin boykot ettiği Pekin Kış Olimpiyatlarına katılan nadir liderlerdendi.

Putin ve Xi Jinping olimpiyatların açılış törenine beraber katılmış ve işbirliği mesajı vermişlerdi.

DİKKAT ÇEKEN ZAMANLAMA

Olimpiyatların kapanış töreni 20 Şubat'ta gerçekleşti.

Ertesi gün Putin Ukrayna'da iki ayrılıkçı bölgeyi tanıdı.

Ardından da 24 Şubat'ta, Ukrayna'ya tam ölçekli bir Rus işgali başladı.


Putin'in, işgal konusundaki ilginç zamanlaması gazetenin iddialarını güçlendirir nitelikte olarak yorumlandı.
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