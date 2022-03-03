CHP Antalya İl Başkanı'ndan kadrolaşma itirafı

CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ndeki kontenjan paylaşımını itiraf etti.

CHP'li belediyelerdeki kadroların ittifak ortakları arasında bölüşüldüğünün itirafı CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz'den geldi.



Antalya'dan yayın yapan Kanal V Televizyonunda “Yüksek Tansiyon” isimli programda Kanal V Haber Müdürü Ali Buldu'nun canlı yayın konuğu olan CHP Antalya İl Başkanı'nın yaptığı kontenjan paylaşımı tartışmaya sebep oldu.



Kanal V ekranlarında açıklamada bulunan Cengiz, "Şu anda büyükşehir belediyemiz 655 kişilik bir ilan çıktı. Yedinci ayda açıklanan tasarruf kararnamesi gereği yeni bir alım yapma şansı yok. Emekli olan, istifa eden veya vefat edenlerin yerine boşalan kadrolara İŞKUR'dan ilana çıkıyorsun. Başvuru 20 binin üzerinde." diyerek işçi alımıyla ilgili bilgilendirme yaptı.



Aramızda konuşup hallediyoruz



Daha sonra kontenjan paylaşımı itirafında bulunan Cengiz, “Orada kontenjandan yana sıkıntı yok, yani biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde, tabi ki burada İyi Parti’nin de var, belediye başkanının meclis üyelerinin de var, partinin de var. Biz onu adaletli bir şekilde ihtiyaca göre kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orada bir kavgamız dövüşümüz yok” ifadelerini kullandı.