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Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna’daki güncel gelişmeler ele alındı.

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Ekleme: 3.03.2022 - 23:28 Güncelleme: 3.03.2022 - 23:46 / Editör: Ozge Selin
Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, tarafların sivillerin tahliyesi için bölgesel düzeyde de olsa insani koridor oluşturma konusunda mutabakat sağlamalarından memnuniyet duyduğumuzu vurguladı. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, bu koridorun, bir taraftan vatandaşlarımızı tahliye etme imkânını sağlarken, diğer taraftan bu bölgelere insani yardım ulaşmasını kolaylaştıracağını ifade etti.

9 BİN 653 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Bugün Ukrayna'dan 406 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 9653 oldu. Ayrıca Ukrayna'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova'dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz!' ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
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